Бывший олимпийский судья заявил, что россиянка Камила Валеева должна была финишировать третьей после короткой программы.

Пекин — российская фигуристка Камила Валеева не должна быть первой В короткой олимпийской программе среди женщин, по словам бывшего олимпийского чемпиона и судьи-чемпиона мира из США, который стал соавтором стандартов компонентов программы, на которых основано и оценивается спортивное искусство.

Джо Инман сказал в телефонном интервью USA Today Sports в среду, что после просмотра и повторного просмотра короткой женской программы вторника из своего дома в Северной Вирджинии он подумал, что Валеева должна была быть третьей после японки Каори Сакамото, за которой следует россиянка Анна Щербакова. . Эти две фигуристки финишировали соответственно третьей и второй после Валиевой, которая допустила роковую ошибку на своей тройной оси в первые 30 секунд своей программы.

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Валеева финишировала с 82,16 балла, за ней последовала ее партнерша по тренеру Щербакова с 80,20 балла и Сакамото с 79,84 балла. Они достаточно близки, чтобы каждая из них могла выиграть соревнование в четверг в женской произвольной программе.

«Камила Валеева начала с осторожностью, — сказал Инман. «Она великолепная фигуристка, которая делает это один раз в столетии, но это не было одним из ее лучших достижений. Она была немного тусклой. Атаки не было, как мы видели неделю назад на командных соревнованиях.

Она каталась, как бы говоря: «Смогу ли я делать все это? Она колебалась даже перед тройной осью.

Камила Валеева выглядела эмоционально после выступления в короткой программе женского фигурного катания на Олимпиаде в Пекине.

Фактически, несколькими часами ранее она дважды упала во время прыжка, прежде чем приземлиться, хотя Инман сказал, что не знает об этом, и это не имеет значения ни для олимпийских судей, ни для него. Фигуристы все время попадают на тренировки.

Валеева, 15 лет, она В состоянии сильного стресса после положительного результата теста на запрещенное вещество 25 декабря Спортивный арбитражный суд разрешил ему кататься здесь на лыжах.

История продолжается

Когда Валиева начала свою короткую программу, приближаясь к своему взлету с тройной оси, самому сложному тройному прыжку, Инман сказала, что она казалась нерешительной.

«Это был плохой прыжок», сказал Инман. «Она была наклонена в воздухе. Для меня она была настороженной, пока не попала в нее. После этого она работала немного раньше или немного позже над своей музыкой над всем остальным, что она планировала. Это было далеко от реальности».

Ни Сакамото, ни Щербакова не пробовали тройную ось; Они дважды преуспели в своих коротких программах. Даже с неправильным приземлением и выходом Валиева получила больше баллов за неисправную тройную ось, чем две другие за их мощные двойные опоры, исходя из более жесткой ценности прыжка: 5,26 балла у Валиевой против 4,29 у Щербаковой и 4,81 у Сакамото.

Разрыв был бы намного шире, если бы Валеева точно приземлилась в прыжке. В командном зачете у нее с этим проблем не было, и только за этот прыжок она набрала: 11,31.

Но забить за прыжок не было проблемой для Инмана. Дело было в следующем: даже с ошибкой на тройной оси и тем, что он считал очевидными недостатками в ее искусстве, Валиева имела более высокий общий балл, чем ее ближайшая конкурентка: 37,65 балла против Щербаковой 37,33 и Сакамото 36,62.

Эта степень охватывает пять компонентов программы: навыки катания на коньках, переходы, исполнение, композиция и интерпретация музыки.

«Камила была слишком экстремальной», — сказал 75-летний Инман, который больше не принимает решения на международном уровне из-за возрастного ограничения, установленного Международным союзом конькобежцев, согласно которому судьи должны уйти в отставку, когда им исполнится 70 лет. Инман также ушел из судейства в Соединенных Штатах, поэтому он сказал, что может свободно говорить о судействе на Олимпийских играх.

«Из-за тройной оси это привело к отклонению от их фразировки, которая определяется как то, как кто-то катается на коньках по структуре своей музыки», — сказал Инман, профессиональный музыкант, игравший в оркестре армии США в течение 21 года. «Из-за этих проблем я был удивлен, что оценки программных компонентов были такими высокими. трюк, который она обычно делает. Она была осторожна, все шаги и повороты были осторожны».

Тем не менее, не было большой разницы между суммой баллов Валиевой за ее короткую программу для ее звездной команды — 38,51 — и 37,65, которые она заработала во вторник за отставание. Термин «поддержка» известного фигуриста был широко распространен в спорте с тех пор, как существовали эпик и лутцы. Не было бы шоком, если бы во вторник судьи поставили Валеевой край сомнения, а вместе с ней и более высокие технические оценки.

По мнению Инмана, Сакамото и Щербакова были более достойными. Зачем?

«Во-первых, ни один из них не допустил ошибку, что негативно сказывается на производительности», — сказал он. «Прыжки Каори были великолепны. Они покрывают лед с отличным входом и выходом. Я каталась свободно. Анна музыкальна, она красивая, плавная фигуристка, и у нее был очень хороший вторник».

Эта статья первоначально появилась на USA TODAY: Бывший лыжный судья считает, что Камила Валеева не заслуживает первого места