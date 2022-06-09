Бывший офицер разведки из Сарасоты рассказывает о своем опыте участия в ядерном кризисе 1983 года.





Вы знаете тот момент облегчения после просмотра фильма ужасов только для того, чтобы наконец узнать, что он «основан на реальных событиях»?

Встречайте новый исторический триллер Брайана Дж. Мора, умелые лучники, Вымышленный рассказ о реальных событиях 1983 года, недавно опубликованный для всеобщего ознакомления.

В книге Мора, бывший офицер американской разведки, старший руководитель авиации в отставке и житель Сарасоты, делится своим опытом с Ядерный кризис 1983 г. во время холодной войны.





Выросший в Роаноке, штат Вирджиния, Мора был очарован международными делами и в конце концов получил степень бакалавра в области истории России и Азии от Уильяма и Мэри, а также ученые степени в Университете Оклахомы в Джорджтауне и Гарвардской школе бизнеса.



Во время своей карьеры офицера разведки Мура помогал руководить группой разведки США в Японии, чтобы раскрыть истинную историю, стоящую за Советский Союз сбил рейс 007 Korean Airlines в сентябре 1983 года.Что привело к началу ядерного кризиса между США и СССР.

Мора продолжал служить в штабе ВВС в Пентагоне, пока не вышел на пенсию в 2017 году. После переезда в Сарасоту он думал, что его военные годы позади. Но после поддержки со стороны семьи, друзей и бывших коллег Маура наконец решила сесть и написать о тайных операциях и событиях, произошедших той роковой осенью 1983 года.

В книге история представлена ​​​​в форме исторической фантастики, в которой два главных героя работают вместе, чтобы предотвратить катастрофическое событие. ловить? Один из них — капитан ВВС США по имени Кевин Каттани, другой — главный разведчик Советского Союза, полковник Иван Левченко. История разворачивается глазами двух противоположных мировоззрений.



Кризис 1983 года был засекречен до 2015 года, когда были обнародованы документы о событиях и впервые о них стало известно общественности. По его словам, Мора хотела воспользоваться этим.

«Я написал его как захватывающий триллер о почти ядерном разрушении планеты», — объясняет Мора. «Этот кризис 1983 года — одно из наименее известных событий в истории, и я думаю, особенно с учетом украинского кризиса и напряженности в отношениях с НАТО и Россией, эта история по-прежнему актуальна для нашего времени».

Благодаря своему участию в событиях, о которых он пишет, Мора мог легко написать биографию или живой рассказ. Но он говорит, что его история не дает полного представления о людях, которые впервые узнают о кризисе. Кроме того, добавляет он, на рынке уже есть две научно-популярные книги на эту тему, поэтому он решает вырваться из своей зоны комфорта и войти в мир фантазий.

«Мой литературный агент попросил меня попробовать что-то новое, — говорит Мора. «Наверное, воняет, — сказал он, — но вряд ли будет!»

Мора первым признал, что он не был знаком с художественной литературой, но рассказ о своем личном опыте во время ядерного кризиса 1983 года дал ему фору в построении мира. опытные стрелки.

«Я могу вернуться в комнату и услышать диалог», — говорит он. «Это действительно удивительно, что ваш мозг может делать с памятью».

Где опытные стрелки Подробности военного события, которые десятилетиями держались в секрете и должны были пройти тщательную проверку безопасности Пентагоном и разведывательным сообществом. Однако для Мора стало «приятным сюрпризом», когда ничего не было упущено или убрано из рассказа, что, наконец, позволило автору показать свою работу своему литературному агенту.

Мора выбрала название, опытные стрелкикак ссылка как на его личный опыт разведки, так и на храбрых мужчин и женщин, служивших под командованием 83- Масуд Учения НАТО, который имитирует период Конфликт обострился, кульминацией которого стала имитация скоординированной ядерной атаки DEFCON 1..

«Специалисты по национальной безопасности хорошо знакомы с этим названием и находят отклик в его историческом значении, — объясняет Мора. «Но главная причина [I chose it] Это честь и почтение группе людей, способных лучников, которые объединились, чтобы избежать этого ядерного кризиса».

Что касается двух главных героев, Мора говорит, что они основаны на реальных людях — один из них — он сам. «Кевин Катани — персонаж, сочетающий в себе мой опыт и опыт моих коллег, чтобы дать полную картину с точки зрения офицера американской разведки, — говорит Мора. Он добавляет, что имя «Кевин» дало Море возможность представить свое кельтское наследие, отдавая дань уважения близкому другу с таким же именем Мэтту.

Между тем, персонаж полковника Левченко основан на близком друге Моры, советском перебежчике с таким же именем и нескольких разных офицерах КГБ, с которыми Мора работал во время холодной войны и кризиса 1983 года.

Мора говорит о своей цели Способный лучник состоит в том, чтобы очеловечить события 1983 года, а также повысить осведомленность.

«После распада Советского Союза в 1991 году большинство американцев выбросили из головы возможность ядерной войны, — говорит Мора. «К сожалению, это еще не конец. Сегодня мы видели Путина с тактическим ядерным оружием, а Китай отказывался от своей многолетней политики ядерной достаточности, поэтому распространение ядерного оружия превратилось из беспокойства 1980-х годов в реальность сегодняшнего мира. «



Если вы читали книгу и хотите узнать больше о романе Морры, он говорит, что этот роман является лишь первым из семи романов в серии. опытные стрелки Поклонники могут ожидать увидеть еще одну книгу в начале 2023 года, которая, по словам Мора, будет продолжать следовать за этими двумя персонажами на протяжении всей их карьеры. Также ведутся переговоры о переносе истории на большой экран, так что следите за обновлениями.



опытные стрелки Его можно найти На Amazon в мягкой обложке, мягкой обложке или Kindle. Для получения дополнительной информации о Брайане Морре, Посетите его сайт.