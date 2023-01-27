В авторской статье для российских СМИ Мжем объяснетАббас Галлямов пишет, что российские военные генералы все более деморализованы, поскольку их войска продолжают терпеть поражения на украинском фронте.

Галлямов — политический советник и бывший спичрайтер Путина. Он не работает на Путина с 2010 года, а с 2018 года живет в изгнании в Израиле.

А Галямов написал в колонке, по переводу с Ежедневный зверь.

«С накоплением проблем в стране и армии, которые не может решить власть, Путин неуклонно превращается в глазах народа из великого стратега в обычного второсортного диктатора», — сказал он.

Он ожидал, что лидеры будут сражаться, на чьей стороне они с наибольшей вероятностью одержат победу.

Галлямов также утверждал, что проблемы на поле боя вызывают разногласия между российским военным руководством и, в частности, с ним. Основатель группы Вагнер Евгений Пригожинсилы которого воюют вместе с российской армией в Украине.

«Пригожин своей риторикой полностью дискредитировал систему в глазах служащих, и гнев на власти за то, что они позволили преступнику пройтись по ним, только крепнет», — сказал Галлямов.

Он добавил: «Чем дольше продолжается война, тем бесполезнее она становится».

На этой неделе украинские официальные лица заявили, что более 6500 российских солдат пытались сдаться через горячую линию «Я хочу жить», которую они создали в сентябре, сообщает The Guardian.

Несмотря на это, власть Путина, похоже, остается крепкой, как и западные дипломаты и бывшие правительственные чиновники. Рейтер в октябре.