Бывший посол России переходит в юридическую фирму Мейера Брауна

(Рейтер) — Джон Салливан, бывший посол США в России при администрациях Трампа и Байдена, вернулся в юридическую фирму Meyer Brown, чтобы возглавить ее практику национальной безопасности.

В четверг фирма заявила, что Салливан, который также был высокопоставленным чиновником Госдепартамента при тогдашнем президенте Дональде Трампе и одно время исполнял обязанности госсекретаря, теперь является партнером 1700 адвокатов Мейера Брауна.

Салливан покинул свой дипломатический пост в Москве в сентябре на фоне продолжающегося вторжения России в Украину. Он сказал, что Meyer-Brown была единственной фирмой, в которую он серьезно подумывал устроиться, поскольку время от времени работал там с 1993 года.

Он будет базироваться в офисах компании, основанных в Чикаго, в Вашингтоне, округ Колумбия, и Нью-Йорке, но сказал, что планирует работать в основном в столице.

Салливан сказал, что рассчитывает работать с клиентами, чтобы получить консультации по поводу отношений с Россией и того, как справиться с санкциями, связанными с войной на Украине. Глобальные экономические санкции стали огромным источником бизнеса для юристов, консультирующих по санкциям, поскольку компании определяют, как и могут ли они поддерживать торговые отношения, связанные с Россией, и как их прекратить.

Салливан сказал, что он также планирует помочь предприятиям работать «во всем мире», и указал на саммит с африканскими лидерами, который президент Джо Байден провел в столице в прошлом месяце.

«С точки зрения администрации, я думаю, что поощрение инвестиций, в частности, в Африку, будет главным приоритетом», — сказал Салливан.

Салливан вместе с Раджем Д., еще одним партнером в офисе округа Колумбия, возглавит практику национальной безопасности фирмы.

Ди, который вместе с Салливаном шесть лет назад основал практику, сказал, что опыт работы Салливана в государственных департаментах, торговле, юстиции и обороне дает фирме уникальное сочетание опыта. «Это круто, я думаю, если не сказать больше», — сказал Ди.

Помимо работы в Mayer Brown, в ноябре Салливан поступил в Школу дипломатической службы Уолша Джорджтаунского университета в качестве почетного научного сотрудника, где он работает в Центре евразийских, российских и восточноевропейских исследований.

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