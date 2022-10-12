Бывший посол США в ООН Билл Ричардсон «осторожно оптимистичен» в отношении освобождения Бритни Гренье.

Бывший посол США в ООН и губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон недавно встретился с российскими официальными лицами, чтобы помочь договориться об освобождении звезды WNBA Бритни Гренье и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. Ричардсон сказал CNN Он был «осторожно оптимистичен», что они будут выпущены до конца этого года.

Гренье арестовали в феврале в международном аэропорту Шереметьево после того, как таможня обнаружила в ее багаже ​​масло каннабиса. Она была признана виновной по обвинениям, связанным с наркотиками, и в настоящее время отбывает 9 с половиной лет тюремного заключения в России. Уилан, задержанный в московской гостинице в декабре 2018 года, с 2020 года отбывает 16-летний тюремный срок по обвинению в шпионаже.

Ричардсон работает через частный гуманитарный фонд, но часто консультируется с правительством США. Он не уточнил, с кем встречался, но сказал, что это высокопоставленные российские чиновники и лица, близкие к президенту Владимиру Путину.

«Я знаю [the families are] Очень эмоционально, и это очень эмоциональное время. Все, что я могу сказать, это то, что администрация Байдена усердно работает над этим», — сказал Ричардсон CNN. Мы согласовываем, но не всегда согласовываем каждое тактическое решение. Но я не буду вмешиваться в их работу. Я лишь даю вам свою оценку после двух визитов в Россию от имени американских заложников».

Ричардсон сказал, что время от времени правительство США «немного обеспокоено» его тайным опровержением, но также отметил его недавний успех в обеспечении освобождения бывшего морского пехотинца Тревора Рида в апреле. Рид находится под стражей в России с 2019 года.

бывший правитель. Он также помог добиться освобождения американского журналиста Дэнни Финстера, который был приговорен к 11 годам каторжных работ и провел почти шесть месяцев в тюрьме в Мьянме.

Ричардсон сказал, что, по его мнению, переговоры с Россией будут включать обмен два на два. Имя осужденного торговца оружием Виктора Бута Сообщалось, что один заключенный мог быть замешанно неизвестно, кто другой человек.

Это не первый раз, когда Ричардсон говорит о своей причастности к этой ситуации. В августе он Для программы ABC «На этой неделе» Он не согласен с тем, как правительство США сделало переговоры публичными, на что недовольны российские официальные лица, но все же положительно оценивает вероятный исход. В том же интервью Ричардсон сказал, что доволен тем, что увидел у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который одновременно был послом в ООН.

Ричардсон также затронул вопрос о том, побудит ли обмен заключенными другие страны задерживать больше американцев. Он сказал, что «нет данных, подтверждающих это», и что в случаях, подобных делу Фенстера, иногда это просто «фотография».

«Да, они увеличиваются, особенно в таких странах, как Иран, Венесуэла и Россия», — сказал Ричардсон ABC относительно обмена пленными. Но как бы это ни было неприятно, мы должны вернуть американских заложников домой».

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