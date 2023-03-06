Бывший посол США в России и бывший министр обороны обсудят вторжение в Украину

Спустя более года после вторжения России в Украину демократическая стабильность в регионе все еще остается под вопросом. как часть Чикагский проект по безопасности и угрозам В серии ежегодных лекций Хейгела бывший посол США в России Майкл Макфол и бывший министр обороны Чак Хейгел исследуют неопределенность, используя свой общий опыт.

Лекцию под названием «Украина, Россия и будущее либерального порядка» будет модерировать профессор Роберт А. Papi и состоится в 17:30 24 марта на форуме Рубинштейна Чикагского университета.

сказал Папи, директор CPOST и известный эксперт по вопросам международной безопасности.

«Как и в случае с нашим мероприятием 2019 года с госсекретарем Мадлен Олбрайт, я рад, что CPOST может провести эту встречу для сообщества UChicago и, в более широком смысле, для аудитории, стремящейся лучше понять силы, формирующие мир, в котором мы живем».

Макфол привнес в разговор обширный опыт международных отношений, проработав пять лет в администрации Обамы в качестве специального помощника президента и старшего директора по делам России и Евразии в Совете национальной безопасности в Белом доме с 2009 по 2012 год, а затем в США в качестве посла в Российской Федерации с 2012 по 2014 год. В Стэнфордском университете Макфол является профессором международных исследований в области политических наук Кена Оливье и Анжелы Номеллини, директором и старшим научным сотрудником Института международных исследований Фримена Спогли, а также Питера и Хелен Бинг, старший научный сотрудник Института Гувера. Он также является аналитиком NBC News и обозревателем The Washington Post, а также автором многочисленных книг, в том числе От холодной войны к горячему миру: посол США в путинской России.

Хейгел, занимавший пост министра обороны с 2013 по 2015 год, — единственный ветеран Вьетнама, занимавший эту должность. Он также был сенатором от штата Небраска в течение двух сроков (1997–2009 гг.), в течение которых он был старшим членом Сената по международным отношениям; банковское дело, жилищно-коммунальные и городские дела; и комитеты по разведке, а также возглавлял Подкомитет по международным отношениям по международной экономической политике и продвижению экспорта и торговли, среди прочего. Он был заслуженным профессором Джорджтаунского университета, сопредседателем Консультативного совета по разведке при президенте, председателем Атлантического совета и членом Совета по оборонной политике Министерства обороны США. Он автор книги Америка: наша следующая глава.

Вы можете подать заявку на участие в личном мероприятии здесь.