Бывший президент Тайваня Ма готов встретиться с лидерами в рамках исторической поездки Китая

ТАЙБЭЙ (Рейтер) — Бывший президент Тайваня Ма Ин-цзю «в распоряжении принимающей стороны», когда дело доходит до встречи с высшими лидерами во время поездки в Китай в этом месяце, но у него нет планов посетить Пекин, один из высших должностных лиц. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель офиса Ма.

Ма будет первым бывшим или действующим президентом Тайваня, посетившим Китай с тех пор, как побежденное правительство Китайской Республики бежало на Тайвань в 1949 году в конце гражданской войны с коммунистами, где оно остается и по сей день.

Визит проходит в период обострения напряженности в отношениях между Пекином и Тайбэем, поскольку Китай оказывает военное и политическое давление, пытаясь убедить демократический Тайвань признать суверенитет Китая.

Ма встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в Сингапуре в конце 2015 года, незадолго до того, как действующий президент Тайваня Цай Инвэнь победил на выборах.

Ма Ин-цзю Сяо Сюй-цзянь, директор Фонда Ма, сообщил журналистам, что поездка с 27 марта по 7 апреля была в основном посвящена обмену студентами и отдаче дань уважения могилам предков Ма в Китае.

«Поездка в центральный Китай, и мы не договаривались о поездке в Пекин», — сказал Сяо.

Он не исключил встречи с высокопоставленными чиновниками, когда его спросили, может ли он провести еще одну встречу с Си, хотя сказал, что они этого не ожидали.

«Как гости, мы в распоряжении наших хозяев», — сказал Сяо.

Офис президента Тайваня заявил, что был проинформирован о планах Ма и «уважает» их, отметив, что визит совпал с «деликатным моментом» глобального внимания к вторжению России в Украину и военной деятельности Китая вокруг Тайваня.

В канцелярии президента заявили, что надеются во время его визита продемонстрировать «тайваньские ценности демократии и свободы».

Ма выступит перед студентами и посетит места, связанные со Второй мировой войной, конфликтом Китая с Японией, а также с революцией 1911 года, которая свергла последнего китайского императора и привела к Китайской Республике.

С учетом того, что правительства Тайваня и Китая не признают друг друга, сказал Сяо, Ма будет называться просто «господин Ма Ин-цзю» в Китае.

Ма является высокопоставленным членом главной оппозиционной партии Тайваня, Гоминьдан (Гоминьдан), которая выступает за тесные связи с Китаем, хотя он категорически отрицает, что поддерживает Пекин.

Гоминьдан говорит, что взаимодействие с Китаем необходимо сейчас больше, чем когда-либо, учитывая напряженность в Тайваньском проливе.

«Он считает, что в последние годы обе стороны столкнулись с ледовой ситуацией. Если молодые люди смогут общаться и вести диалог, это определенно снизит нынешнюю напряженность», — сказал Сяо о мыслях Ма по поводу визита.

Китай отверг неоднократные призывы Цая к переговорам, считая их сепаратистскими. Она говорит, что только народ Тайваня может решать свое будущее.

(Отчетность Бена Бланшара). Под редакцией Раджу Гопалакришнана, Роберта Бирселла

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