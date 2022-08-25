Бывший президент Украины, отравленный русскими в 2004 году, заявил в среду, что Россия действительно потерпела поражение, но Украина не обязательно выиграла войну. Виктор Ющенко, третий президент Украины, выступил с заявлениями по случаю Дня независимости своей страны и, по иронии судьбы, полугодовой годовщины нынешней войны с Россией.

Ющенко заявил, что Украина «уже дала жару» России и ее президенту Президент России Владимир Путин. Ющенко также сказал, что его страна показала миру, что она способна воевать и что она не отступит.

«Последние три насыщенных событиями дня от Янки до всех аэродромов, захваченных украинскими революционерами, вселяют большую надежду», — сказал Ющенко украинской «Правде». «Все это говорит о том, что мы находимся в ситуации, когда Путин, конечно, уже проиграл. Но мы еще не выиграли».

В среду исполняется шесть месяцев агрессивной войны России. Россия начала наращивать силы вдоль северной и западной границ Украины в конце января и начала наступление на Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор обе стороны понесли тяжелые потери. Сюда входят украинские граждане, иностранные боевики, украинские военные и более 45 000 россиян.

России не удалось завоевать Киев, Львов и Одессу, но она оккупировала многие области в восточной части Украины. Россия оккупировала большую часть Донбасской области, в которую входят Луганск, Северодонецк, Донецк и Мариуполь. Они оккупировали Крым в 2014 году.

Россия также оккупировала крупные южные города Херсон и Мелитополь, медленно продвигаясь к Одессе и юго-западному региону Приднестровья недалеко от границы с Молдовой.

Среда также была Днем Независимости Украины. Президент Украины Владимир Зеленский В сообщении говорится, что российские ракеты попали на железнодорожную станцию ​​Чаплин в Днепропетровской области. Зеленский заявил, что в результате взрывов погибли по меньшей мере 22 человека, около 50 получили ранения. Эти цифры могут возрасти, поскольку службы экстренного реагирования продолжают раскапывать завалы.

Об этом Зеленский заявил во время заседания Совета безопасности ООН.

«Спасатели работают. Но, к сожалению, число погибших может увеличиться», — сказал Зеленский. «Вот так мы живем каждый день. Вот так Россия подготовилась к этому заседанию Совета Безопасности ООН».

Зеленский продолжал акцентировать внимание на уничтожении Чаплина.

«Чаплина — наша боль сегодня. К этому моменту погибли 22 человека, пятеро из них сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, его дом разрушен российской ракетой. Поисково-спасательные работы на железнодорожная станция завершена.. Мы обязательно заставим оккупантов ответить на все, что Они сделали.. и обязательно изгоним оккупантов с нашей земли».

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Ющенко баллотировался в президенты Украины в 2004 году против пророссийского кандидата, когда его отравили русские. Ющенко продолжал руководить страной с 2005 по 2010 год.