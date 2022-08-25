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Бывший президент Украины Виктор Ющенко

25 августа, 2022
Toma Kulikov

Бывший президент Украины, отравленный русскими в 2004 году, заявил в среду, что Россия действительно потерпела поражение, но Украина не обязательно выиграла войну. Виктор Ющенко, третий президент Украины, выступил с заявлениями по случаю Дня независимости своей страны и, по иронии судьбы, полугодовой годовщины нынешней войны с Россией.

Ющенко заявил, что Украина «уже дала жару» России и ее президенту Президент России Владимир Путин. Ющенко также сказал, что его страна показала миру, что она способна воевать и что она не отступит.

«Последние три насыщенных событиями дня от Янки до всех аэродромов, захваченных украинскими революционерами, вселяют большую надежду», — сказал Ющенко украинской «Правде». «Все это говорит о том, что мы находимся в ситуации, когда Путин, конечно, уже проиграл. Но мы еще не выиграли».

В среду исполняется шесть месяцев агрессивной войны России. Россия начала наращивать силы вдоль северной и западной границ Украины в конце января и начала наступление на Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор обе стороны понесли тяжелые потери. Сюда входят украинские граждане, иностранные боевики, украинские военные и более 45 000 россиян.

России не удалось завоевать Киев, Львов и Одессу, но она оккупировала многие области в восточной части Украины. Россия оккупировала большую часть Донбасской области, в которую входят Луганск, Северодонецк, Донецк и Мариуполь. Они оккупировали Крым в 2014 году.

Россия также оккупировала крупные южные города Херсон и Мелитополь, медленно продвигаясь к Одессе и юго-западному региону Приднестровья недалеко от границы с Молдовой.

Среда также была Днем Независимости Украины. Президент Украины Владимир Зеленский В сообщении говорится, что российские ракеты попали на железнодорожную станцию ​​Чаплин в Днепропетровской области. Зеленский заявил, что в результате взрывов погибли по меньшей мере 22 человека, около 50 получили ранения. Эти цифры могут возрасти, поскольку службы экстренного реагирования продолжают раскапывать завалы.

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Президент России Владимир Путин (слева) и министр обороны Сергей Шойгу (справа) на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022» 15 августа 2022 года в Кубинке, Подмосковье, Россия. В понедельник Путин высоко оценил военные действия России на Украине, которые привели к широкомасштабным санкциям Запада, и поблагодарил союзников Москвы за их поддержку.Изображение от автора/Getty Images

Об этом Зеленский заявил во время заседания Совета безопасности ООН.

«Спасатели работают. Но, к сожалению, число погибших может увеличиться», — сказал Зеленский. «Вот так мы живем каждый день. Вот так Россия подготовилась к этому заседанию Совета Безопасности ООН».

Зеленский продолжал акцентировать внимание на уничтожении Чаплина.

«Чаплина — наша боль сегодня. К этому моменту погибли 22 человека, пятеро из них сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, его дом разрушен российской ракетой. Поисково-спасательные работы на железнодорожная станция завершена.. Мы обязательно заставим оккупантов ответить на все, что Они сделали.. и обязательно изгоним оккупантов с нашей земли».

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Ющенко баллотировался в президенты Украины в 2004 году против пророссийского кандидата, когда его отравили русские. Ющенко продолжал руководить страной с 2005 по 2010 год.

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