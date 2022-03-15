Бывший президент Nintendo Реджи Фелс Эйм рассказывает, почему он покинул GameStop

Бывший президент Nintendo of America Реджи Филс-Эйм рассказывает о своем внезапном уходе из совета директоров GameStop в новом свете, заявив в интервью SXSW (через Блумберг), что он был исключен из разговоров о том, как опрокинуть корабль.

Прежде чем объяснить, почему он уходит, Филс Айма рассказал, почему он вообще присоединился к нам. Покинув Nintendo, Филс-Эме вошел в совет директоров GameStop в апреле 2020 года, в начале пандемии, и, по некоторым предположениям, GameStop обанкротится до запуска PlayStation 5 и Xbox Series X | С. Так почему же Филс-Эйм присоединился к компании с менее чем радужными взглядами на будущее?

Он объяснил, что в то время считал, что GameStop может добиться успеха. если Ее руководство предприняло правильные шаги и разработало план действий.

«Я верил, что компания может добиться успеха. Я верил, что, предприняв правильные действия, компания обязательно успеет к запуску новых систем. Компания, которая обслуживает основную игровую аудиторию так, как они, будет способна успешного будущего».

Филс-Эйм сказал, что GameStop необходимо измениться по ряду направлений, включая расширение своего портфеля и услуг электронной коммерции и, как правило, поиск способов более полного удовлетворения своей клиентской базы. PS5 и Series X выпущены | S в ноябре 2020 года, и GameStop оставались платежеспособными, поскольку Филс-Эйм заявил, что ритейлер смог максимизировать свое состояние от этих систем и продажи им большего количества прибыльных игр.

В это время миллиардер-бизнесмен Райан Коэн, основатель онлайн-компании по производству кормов для домашних животных Chewy, взял под свой контроль GameStop. Филс-Эме сказал, что Коэн настаивал на «более агрессивных изменениях» в GameStop. Более того, Филс-Эме сказал, что совет директоров GameStop уже прошел через ряд «болезненных» споров с акционерами, и руководство не хочет делать это снова.

Что касается того, почему Филс-Эйм в конечном итоге покинул совет директоров GameStop, он сказал, что это зависит от Коэна и другого руководства, которое не желает прислушиваться к его советам, несмотря на то, что Филс-Эме является экспертом в отрасли и одним из самых опытных в игровом бизнесе. на планете.

«Проблема заключалась в том, что когда началась разработка стратегии, я попросился в команду по разработке стратегии. Я знал этот бизнес. Я знал его как потребителя и как продавца; у меня было очень твердое мнение о как бизнес должен быть сосредоточен, но я был отвергнут». «Перспектива заключалась в том, Реджи, что мы хотим, чтобы команда была небольшой… так что я буду собой. [Cohen] И несколько человек, которых я привез в самолете. «

Филс-Эме решительно заявил, что Коэн и его команда «не разбираются в этом деле, они не понимают игроков».

Когда Филс-Эйме не дали место в стратегической команде GameStop, он воспринял это как знак того, что пора уходить.

«Я воспринял это как знак: «Спасибо, но нам действительно не нужны никакие другие идеи». «Для меня это неприемлемо».

По сей день нынешнее руководство GameStop не определило свою стратегию будущего успеха, а Филс-Эме не захотел дальше смотреть, чем все это обернулось.

«Четкой стратегии не было, — сказал Филс Эми. — Руководство говорит: «Ну, мы не хотим формулировать нашу стратегию, потому что мы не хотим, чтобы кто-то украл нашу стратегию»».

Филс-Эме сказал, что разработка бизнес-стратегии имеет решающее значение, заявив, что руководство должно информировать деловых партнеров, поставщиков, сотрудников и акционеров, но никогда этого не делало и, похоже, еще не делало.

Филс-Аймед закончил свои комментарии, сказав, что это заметное отличие от других советов, на которых он сидит, включая Brunswick Corp (которая производит ультра-роскошные лодки) и игрушечную компанию Spin Master.

GameSpot связался с GameStop, чтобы получить более подробную информацию о выходе Филс-Эме из совета директоров.

Кроме того, Филс-Эме использовал свой разговор с Они критикуют планы Facebook относительно метавселенной. диктофон Он также добавил в это резюме автора, например, свою новую книгу, в которой подробно рассказывается о его восхождении из Бронкса на вершину Nintendo, Отключить игруЭто будет в мае.