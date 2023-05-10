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Бывший премьер-министр Пакистана Хан распорядился о его задержании на фоне беспорядков

10 мая, 2023
Toma Kulikov

ИСЛАМАБАД (AP) – Суд в среду постановил, что бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан может быть заключен в тюрьму на восемь дней, на следующий день после того, как популярного лидера оппозиции выволокли из зала суда и арестовали по обвинению в коррупции.что усугубляет политические потрясения в стране.

Арест Хана во вторник спровоцировал ожесточенные столкновения с участием его сторонников и полиции в нескольких городах, в том числе в Исламабаде, в результате которых погибли по меньшей мере шесть человек, а его продолжающееся задержание повысило вероятность дальнейших беспорядков.

Согласно заявлению правительства, после заседания кабинета министров премьер-министр Шахбаз Шариф осудил нападения на государственную собственность и военные объекты и одобрил ввод войск в столицу Исламабад, самую густонаселенную провинцию страны Пенджаб и на неспокойный северо-запад. .

Во время последних беспорядков тысячи протестующих штурмовали радиостанцию ​​и офисы государственного агентства в северо-западном городе Пешавар.

В среду военные взвесили резко сформулированное заявление, пообещав расправиться с теми, кто стремится подтолкнуть Пакистан к «гражданской войне». Организованные нападения на его объекты он охарактеризовал как «черную главу» в политической истории страны.

«То, что извечный враг страны не мог сделать в течение 75 лет, сделала эта группа, одетая в политическую мантию, в стремлении к власти», — говорится в заявлении, добавляя, что войска проявляли сдержанность, но ответят еще большим. нападения, и виновные будут нести ответственность.

В нем говорится, что те, кто способствовал или планировал нападения на военные объекты, были установлены, и «против них будут приняты решительные меры в соответствии с законом, и теперь все эти злые элементы будут нести ответственность за последствия».

Военные не назвали напрямую имя Хана, 70-летнего политика, который был свергнут в результате вотума недоверия. в прошлом году.

Его драматический арест во вторник — его сняли со слушаний в Высоком суде Исламабада по одному обвинению, но поймали по другому — стал последним противостоянием, взбудоражившим Пакистан. Он является седьмым бывшим премьер-министром, арестованным в стране, которая на протяжении многих лет также подвергалась вмешательству могущественных военных. Этот шаг происходит во время экономического кризиса, поскольку страна, испытывающая нехватку денежных средств, пытается избежать дефолта.

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Появление Хана в Исламабаде было основано на многочисленных обвинениях в коррупции, выдвинутых полицией. Когда он появился, десятки агентов антикоррупционного агентства, Национального бюро отчетности, ворвались в зал суда при поддержке военизированных формирований. Они разбили окна после того, как охрана Хана отказалась открыть дверь.

Бывшая звезда крикета осудил возбужденные против него дела, в том числе обвинения в коррупции и терроризме, как политически мотивированный заговор его преемника Шарифа с целью помешать ему вернуться к власти на выборах, которые состоятся в конце этого года. Хан провел кампанию против Шарифа и потребовал досрочных выборов.

Пакистанская партия Хана Техрик-и-Инсаф призвала к спокойствию, но противостояние привело страну в состояние повышенной готовности после столкновений во вторник. Полиция была развернута по всей стране, размещая грузовые контейнеры на дороге, ведущей к обширному полицейскому комплексу в Исламабаде, где содержится Хан.

Сотрудник полиции Наим Хан сказал, что сторонники Хана в Пешаваре ворвались в здание, где размещается Радио Пакистан, повредили оборудование и подожгли его. По его словам, некоторые сотрудники заблокированы внутри, и полиция пытается навести порядок.

А в восточной провинции Пенджаб местное правительство попросило армию вмешаться после того, как власти заявили, что 157 полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими.

Со вторника полиция арестовала 945 сторонников Хана только в восточной провинции Пенджаб, в том числе Асада Умара и Сарфараза Чима, двух высокопоставленных лидеров партии Хана.

В условиях жесткой безопасности Хан предстал перед судьей в импровизированном суде на территории полицейского участка. Пакистанское телевидение GEO показало видео, на котором он сидит на стуле и держит документы. Он выглядел спокойным, но усталым.

В новых обвинениях Хан обвиняется в получении собственности на миллионы долларов в обмен на предоставление льгот бизнесмену, занимающемуся недвижимостью. Национальное контрольно-ревизионное бюро просило его задержать на 14 суток, но суд дал ему восемь суток.

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Команда юристов Хана обжаловала арест в исламабадском суде и рассматривает возможность сделать то же самое в Верховном суде страны.

В среду Хану было наконец предъявлено обвинение по первоначальному делу о взяточничестве, которое было рассмотрено в исламабадском суде во вторник, и он не признал себя виновным. В этом случае ему было предъявлено несколько обвинений во взяточничестве, выдвинутых полицией Исламабада.

Когда он появился, десятки агентов APO при поддержке военизированных формирований ворвались в зал суда, разбив окна после того, как охранники Хана отказались открыть дверь.

Национальное бюро подотчетности задержало и расследовало бывших чиновников, в том числе бывших премьер-министров, политиков и отставных военных. Но некоторые видят в нем инструмент, используемый власть имущими, особенно военными, для подавления политических противников. Когда Хан был у власти, Шахбаз Шариф, тогдашний лидер оппозиции, был арестован своим правительством через канцелярию. Шариф столкнулся с несколькими делами о коррупции, когда Хан был свергнут, а позже обвинения были сняты за отсутствием доказательств.

Возмущенные драматическим арестом, дом высокопоставленного военачальника был подожжен в восточном городе Лахоре, а его сторонники напали на штаб армии в городе Равалпинди, недалеко от Исламабада. Они не добрались до главного здания, в котором находится кабинет командующего армией генерала Асема Мунира.

Демонстранты также пытались добраться до резиденции премьер-министра в Лахоре, но были отогнаны полицией с дубинками. Другие нападали на автомобили с солдатами и избивали солдат, вооруженных палками. Пока полиция и военные не открыли огонь по протестующим.

Ни один из лидеров партии хана не осудил нападения на армию, хотя и умолял своих сторонников вести себя мирно.

К утру полиция Лахора сообщила, что около 2000 протестующих все еще окружали резиденцию командующего округом генерал-лейтенанта Салмана Файяда Гани, которая была уничтожена огнем. Они скандировали лозунги, в том числе: «Он предал нашу красную черту, и вы ее перешли». Гани и его семья были перемещены в более безопасное место во вторник, когда во вторник на большой дом было совершено нападение.

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Беспорядки возникли, когда Пакистан, испытывающий нехватку денежных средств, изо всех сил пытается избежать дефолта на фоне зашедших в тупик переговоров с Международным валютным фондом о возобновлении финансовой помощи. В среду рупия торговалась на рекордно высоком уровне 290 по отношению к доллару на фоне недельной инфляции не менее 46%, что также является рекордом.

«Политическая стабильность связана с экономической стабильностью, и я не вижу никаких признаков восстановления экономики», — сказал Шахид Хассан, бывший советник Пакистана по экономическим вопросам.

Он сказал, что политические лидеры должны отложить в сторону свое эго и «сесть и подумать о Пакистане, который находится на грани дефолта».

На фоне насилия Управление телекоммуникаций Пакистана заблокировало социальные сети, включая Twitter. Правительство также приостановило доступ в Интернет в Исламабаде и других городах. В среду в некоторых частных школах были отменены занятия, а работа нескольких социальных сетей по-прежнему приостановлена.

Amnesty International заявила, что обеспокоена сообщениями о том, что власти блокируют доступ к Интернету и социальным сетям. Она призвала власти проявлять сдержанность, заявив, что столкновения между правоохранительными органами и Ансар Ханом чреваты нарушением прав человека.

По мере распространения насилия многие оставались дома. Посольство США в Исламабаде отменило все консульские встречи в среду после ареста Хана и выпустило общенациональное предупреждение, попросив американцев пересмотреть свои планы личной безопасности и избегать больших скоплений людей.

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Свой вклад внесли корреспонденты Associated Press Риаз Хан в Пешаваре и Бабар Дугар в Лахоре, Пакистан.

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История была исправлена, чтобы показать, что Имрану Хану 70, а не 71 год.

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