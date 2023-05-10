Бывший премьер-министр Пакистана Хан распорядился о его задержании на фоне беспорядков

ИСЛАМАБАД (AP) – Суд в среду постановил, что бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан может быть заключен в тюрьму на восемь дней, на следующий день после того, как популярного лидера оппозиции выволокли из зала суда и арестовали по обвинению в коррупции. что усугубляет политические потрясения в стране.

Арест Хана во вторник спровоцировал ожесточенные столкновения с участием его сторонников и полиции в нескольких городах, в том числе в Исламабаде, в результате которых погибли по меньшей мере шесть человек, а его продолжающееся задержание повысило вероятность дальнейших беспорядков.

Согласно заявлению правительства, после заседания кабинета министров премьер-министр Шахбаз Шариф осудил нападения на государственную собственность и военные объекты и одобрил ввод войск в столицу Исламабад, самую густонаселенную провинцию страны Пенджаб и на неспокойный северо-запад. .

Во время последних беспорядков тысячи протестующих штурмовали радиостанцию ​​и офисы государственного агентства в северо-западном городе Пешавар.

В среду военные взвесили резко сформулированное заявление, пообещав расправиться с теми, кто стремится подтолкнуть Пакистан к «гражданской войне». Организованные нападения на его объекты он охарактеризовал как «черную главу» в политической истории страны.

«То, что извечный враг страны не мог сделать в течение 75 лет, сделала эта группа, одетая в политическую мантию, в стремлении к власти», — говорится в заявлении, добавляя, что войска проявляли сдержанность, но ответят еще большим. нападения, и виновные будут нести ответственность.

В нем говорится, что те, кто способствовал или планировал нападения на военные объекты, были установлены, и «против них будут приняты решительные меры в соответствии с законом, и теперь все эти злые элементы будут нести ответственность за последствия».

Военные не назвали напрямую имя Хана, 70-летнего политика, который был свергнут в результате вотума недоверия. в прошлом году.

Его драматический арест во вторник — его сняли со слушаний в Высоком суде Исламабада по одному обвинению, но поймали по другому — стал последним противостоянием, взбудоражившим Пакистан. Он является седьмым бывшим премьер-министром, арестованным в стране, которая на протяжении многих лет также подвергалась вмешательству могущественных военных. Этот шаг происходит во время экономического кризиса, поскольку страна, испытывающая нехватку денежных средств, пытается избежать дефолта.

Появление Хана в Исламабаде было основано на многочисленных обвинениях в коррупции, выдвинутых полицией. Когда он появился, десятки агентов антикоррупционного агентства, Национального бюро отчетности, ворвались в зал суда при поддержке военизированных формирований. Они разбили окна после того, как охрана Хана отказалась открыть дверь.

Бывшая звезда крикета осудил возбужденные против него дела, в том числе обвинения в коррупции и терроризме, как политически мотивированный заговор его преемника Шарифа с целью помешать ему вернуться к власти на выборах, которые состоятся в конце этого года. Хан провел кампанию против Шарифа и потребовал досрочных выборов.

Пакистанская партия Хана Техрик-и-Инсаф призвала к спокойствию, но противостояние привело страну в состояние повышенной готовности после столкновений во вторник. Полиция была развернута по всей стране, размещая грузовые контейнеры на дороге, ведущей к обширному полицейскому комплексу в Исламабаде, где содержится Хан.

Сотрудник полиции Наим Хан сказал, что сторонники Хана в Пешаваре ворвались в здание, где размещается Радио Пакистан, повредили оборудование и подожгли его. По его словам, некоторые сотрудники заблокированы внутри, и полиция пытается навести порядок.

А в восточной провинции Пенджаб местное правительство попросило армию вмешаться после того, как власти заявили, что 157 полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими.

Со вторника полиция арестовала 945 сторонников Хана только в восточной провинции Пенджаб, в том числе Асада Умара и Сарфараза Чима, двух высокопоставленных лидеров партии Хана.

В условиях жесткой безопасности Хан предстал перед судьей в импровизированном суде на территории полицейского участка. Пакистанское телевидение GEO показало видео, на котором он сидит на стуле и держит документы. Он выглядел спокойным, но усталым.

В новых обвинениях Хан обвиняется в получении собственности на миллионы долларов в обмен на предоставление льгот бизнесмену, занимающемуся недвижимостью. Национальное контрольно-ревизионное бюро просило его задержать на 14 суток, но суд дал ему восемь суток.

Команда юристов Хана обжаловала арест в исламабадском суде и рассматривает возможность сделать то же самое в Верховном суде страны.

В среду Хану было наконец предъявлено обвинение по первоначальному делу о взяточничестве, которое было рассмотрено в исламабадском суде во вторник, и он не признал себя виновным. В этом случае ему было предъявлено несколько обвинений во взяточничестве, выдвинутых полицией Исламабада.

Когда он появился, десятки агентов APO при поддержке военизированных формирований ворвались в зал суда, разбив окна после того, как охранники Хана отказались открыть дверь.

Национальное бюро подотчетности задержало и расследовало бывших чиновников, в том числе бывших премьер-министров, политиков и отставных военных. Но некоторые видят в нем инструмент, используемый власть имущими, особенно военными, для подавления политических противников. Когда Хан был у власти, Шахбаз Шариф, тогдашний лидер оппозиции, был арестован своим правительством через канцелярию. Шариф столкнулся с несколькими делами о коррупции, когда Хан был свергнут, а позже обвинения были сняты за отсутствием доказательств.

Возмущенные драматическим арестом, дом высокопоставленного военачальника был подожжен в восточном городе Лахоре, а его сторонники напали на штаб армии в городе Равалпинди, недалеко от Исламабада. Они не добрались до главного здания, в котором находится кабинет командующего армией генерала Асема Мунира.

Демонстранты также пытались добраться до резиденции премьер-министра в Лахоре, но были отогнаны полицией с дубинками. Другие нападали на автомобили с солдатами и избивали солдат, вооруженных палками. Пока полиция и военные не открыли огонь по протестующим.

Ни один из лидеров партии хана не осудил нападения на армию, хотя и умолял своих сторонников вести себя мирно.

К утру полиция Лахора сообщила, что около 2000 протестующих все еще окружали резиденцию командующего округом генерал-лейтенанта Салмана Файяда Гани, которая была уничтожена огнем. Они скандировали лозунги, в том числе: «Он предал нашу красную черту, и вы ее перешли». Гани и его семья были перемещены в более безопасное место во вторник, когда во вторник на большой дом было совершено нападение.

Беспорядки возникли, когда Пакистан, испытывающий нехватку денежных средств, изо всех сил пытается избежать дефолта на фоне зашедших в тупик переговоров с Международным валютным фондом о возобновлении финансовой помощи. В среду рупия торговалась на рекордно высоком уровне 290 по отношению к доллару на фоне недельной инфляции не менее 46%, что также является рекордом.

«Политическая стабильность связана с экономической стабильностью, и я не вижу никаких признаков восстановления экономики», — сказал Шахид Хассан, бывший советник Пакистана по экономическим вопросам.

Он сказал, что политические лидеры должны отложить в сторону свое эго и «сесть и подумать о Пакистане, который находится на грани дефолта».

На фоне насилия Управление телекоммуникаций Пакистана заблокировало социальные сети, включая Twitter. Правительство также приостановило доступ в Интернет в Исламабаде и других городах. В среду в некоторых частных школах были отменены занятия, а работа нескольких социальных сетей по-прежнему приостановлена.

Amnesty International заявила, что обеспокоена сообщениями о том, что власти блокируют доступ к Интернету и социальным сетям. Она призвала власти проявлять сдержанность, заявив, что столкновения между правоохранительными органами и Ансар Ханом чреваты нарушением прав человека.

По мере распространения насилия многие оставались дома. Посольство США в Исламабаде отменило все консульские встречи в среду после ареста Хана и выпустило общенациональное предупреждение, попросив американцев пересмотреть свои планы личной безопасности и избегать больших скоплений людей.

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Свой вклад внесли корреспонденты Associated Press Риаз Хан в Пешаваре и Бабар Дугар в Лахоре, Пакистан.

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История была исправлена, чтобы показать, что Имрану Хану 70, а не 71 год.