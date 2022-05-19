Бывший претендент на титул чемпиона UFC Джо Байден раскрывает рекорд России стоимостью 96 миллиардов долларов.

Бывший боец ​​UFC в полусреднем весе, а ныне тренер по смешанным единоборствам Джейк Шилдс высказал свое жесткое и честное мнение по поводу заявлений бывшего президента США Джо Байдена.

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Джейк Шилдс — один из самых активных людей в социальных сетях в индустрии боев. Он никогда не стесняется делиться своими мыслями о любых текущих мирских сценариях в своем официальном аккаунте в Твиттере. И недавно он сделал то же самое.

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Бывший боец ​​UFC затронул недавнюю напряженность между Россией и Америкой. Ранее Джо Байден, президент Америки, мало что предлагал Комментарии Об экономической ситуации в России.

Ссылаясь на него, бывший претендент на титул UFC Шилдс написал: «Когда Джо Байден сказал, что собирается разрушить российскую экономику, он на самом деле имел в виду, что собирается разрушить американскую экономику».

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Он также опубликовал скриншот новости с улыбающимся фото президента России Владимира Путина.

У Шилдса профессиональная бойцовская карьера. 11-33 под его именем. Кроме того, он участвовал в нескольких шоу ММА, включая UFC, Strikeforce и PFL. Хотя 43-летний боец ​​ушел из профессиональных боев, он продолжает оставаться в новостях благодаря своим нецензурным взглядам в Интернете.

Бывший боец ​​UFC Джейк Шилдс взволнован после того, как Илон Маск купил Twitter

Недавно 50-летний миллиардер Илон Маск шокировал весь мир необычным событием, предложив 44 миллиарда долларов на покупку популярной платформы социальной сети Twitter.

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Маск утверждал, что использует платформу как средство свободы слова. Интересно, что совет директоров Twitter принял его презентацию, и генеральный директор Tesla купил Twitter.

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Шилдс определенно стал одним из самых счастливых пользователей Твиттера, услышав эту новость. «Никогда в истории не было более быстрого и эффективного способа обмена информацией из (из) Твиттера. Вот почему элита расстроена перспективой передачи этого контроля Илону Маску». Шилдс написал в Твиттере, выразив свое счастье.

Мало того, Шилдс предположил, что южноафриканский миллиардер Маск уволил генерального директора Twitter после того, как приобрел платформу на другом своем сайте. твит.

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Что вы думаете о твитах Джейка Шилдса? Что вы думаете о его комментариях о Джо Байдене? Дайте нам знать в комментариях ниже.