Бывший претендент на титул UFC Волкан Оздемир сразится с Азаматом Мурзакановым на турнире UFC в Париже.

Волкан Оздемир | Фото Джеффа Бутари / Zuffa LLC

В наши дни драки собираются быстро, и если моргнуть, то можно легко их пропустить. В Fight Roundup мы представляем вам последние отчеты о матчах, чтобы держать вас в курсе всех последних событий на горизонте.

Все показанные матчи были официально объявлены или подтверждены Гильерме Крузом, Майком Хеком и Дэймоном Мартином из MMA Fighting через источники, знакомые с матчами.

Фото Джоша Хеджеса/Zuffa LLC через Getty Images

Азамат Мерзаканов

Волкан Оздемир против Азамата Мерзаканова

Однократный претендент на титул UFC Волкан Оздемир (18-7) впервые появляется в 2023 году, когда встречается с Undefeated. Азамат Мерзаканов (13-0) в UFC Париж 2 сентября обновление объявить Среда.

Оздемир добился смешанных результатов с тех пор, как не смог победить Даниэль Кормье за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе в 2018 году, проиграв всего 3-5. побежден Пол Крейг В июле прошлого года он прервал серию поражений единогласным решением судей, но проиграл решением судей. Никита Крылов В следующем октябре в UFC 280. в Мировой рейтинг боев ММАОздемир по-прежнему занимает 14-е место.

2021 Дана Уайт Серия соперников Подписав, Мурзаканов впечатлил в первых трех боях в UFC своими победами Дастин ДжейкобиИ Девин КларкИ Тавон Нчукови. Победа Мурзаканова над Кларком и Нчукоем пришлась на нокаут в третьем раунде.

Фото Криса Унгера / Zuffa LLC

Кевин Ли

Кевин Ли против Рината Фахретдинова

Кевин Ли вернулся.

Единовременный претендент на временный титул UFC возвращается 1 июля в UFC Вегас 76 где он встречается Ринат Фахритдинов (20-1) в полусреднем весе. Подпольный ММА Он был первым, кто сообщил о матче.

Это первый бой Ли в UFC после ухода из промоушена в ноябре 2021 года. Ли был уволен после поражения единогласным решением судей. Даниэль Родригес, его четвертое поражение в пяти боях. Во время своего первого выступления в промоушене Ли был одним из лучших спортсменов в легком весе, хотя он изо всех сил пытался снизить вес до 155 фунтов, дважды не достигнув цели. в UFC 216драться Тони Фергюсон за временный титул в легком весе, но проиграл сабмишеном в третьем раунде.

Ли (19-7) недавно дрался за Хабиб НурмагомедовEagle FC получил повышение в марте 2022 года, победив давнего ветерана UFC. Диего Санчес.

Фахретдинов пока 2-0 в UFC с победой решением судей Брайан бой И Андреас Михаэлидес. Российский ветеран выиграл 19 боев подряд, поскольку его единственное поражение произошло во втором профессиональном бою 10 лет назад.

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Терренс МакКинни

Терренс МакКинни против Назима Садикоффа

Терренс МакКинни (13-5) Он должен остановить соперника с большой победной серией, если он хочет вернуться в колонку побед.

«Т. Рэкс» настроен на бой с перспективным игроком в легком весе. Назим Садахов (8-1) в UFC Вегас 77 15 июля МакКинни впервые объявил о бое через социальные сети.

В пяти матчах UFC МакКинни чередовал действия и разливы. Он дебютировал семисекундным нокаутом. Мэтт Фривола Затем последовало введение первого раунда Фарес Зиямпрежде чем ускользнуть от гранита Дрю Доубер В бою в марте 2022 года МакКинни восстановился, завершив первый раунд еще одним поражением. Эрик Гонсалеспрежде чем оказаться на принимающей стороне Исмаил Бонфим Нокдаун коленом в полете в его последнем полете в UFC 283.

Садыхов, подписавший контракт на участие в Contender Series 2022, успешно дебютировал в UFC в феврале этого года, когда врач остановил его техническим нокаутом. Эван Элдер. 29-летний азербайджанец не проигрывал с момента своего дебюта в профессионалах в 2018 году.

Фото Криса Унгера/Zuffa LLC через Getty Images

Джош в рамке

Джош Фрейм против Джейми Пикетта

Джош в рамке (10-4) Он борется с голодным Джимми Пикетт (13-9) след.

Средневесы были определены на турнире UFC Vegas 77, который состоится 12 августа. Фремд Менеджмент был первым объявить Борьба.

Фремд одержал свою первую победу в UFC за три попытки в марте прошлого года, когда он победил Седрика Дюма удушающим приемом гильотиной. Восемь из его 10 побед были одержаны нокаутом или болевым приемом.

Это бой, который должен выиграть Беккет, который проиграл три боя подряд и находится в октагоне только со счетом 2-5. Он не одержал ни одной победы после поражения Джозеф Холмс в январе 2022 года.

Фото Криса Унгера/Zuffa LLC через Getty Images

Лупи Годинес

Лупе Годинес vs Сэм Хьюз

Лупи Годинес (10-3) ж Сэм Хьюз (8-5) получают шанс подняться в рейтинге минимального веса, когда они сразятся на мероприятии UFC Fight Night 16 сентября, которое, как ожидается, состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Впервые о матче сообщил ESPN Депортес.

Годинес был одним из самых загруженных бойцов в UFC с момента своего дебюта в 2021 году, сражаясь восемь раз всего за два года. Она выступала как в 115, так и в 125 фунтах и ​​выиграла четыре из своих последних пяти боев.

Хьюз также быстро заработала репутацию воинственного человека, иногда в ущерб себе. Тем не менее, она выиграла три из своих последних четырех боев, последний из которых расстроил непобедимую Жаклин Аморим в UFC 287.

Фото Луи Грасса/PxImages/Icon Sportswire через Getty Images

Коди Дерден

Коди Дерден против Бруно Сильвы

Коди Дерден (15-4-1) ф Бруно Сильва (13-5-2) поставили на кон свои три победные серии.

Перспективные претенденты на титул чемпиона в наилегчайшем весе встретятся на турнире UFC APEX 23 сентября. Дерден и Сильва объявили о матче в социальных сетях.

Дерден оправился от быстрого поражения Мохамед Мокеф поражением Чарльз ДжонсонИ Карлос Мота, и JP купить соответственно. Его последняя победа была единогласным решением судей над Джонсоном в UFC Вегас 72.

Сильва плохо начал свою карьеру в UFC, потерпев два поражения и не встретив соперников, прежде чем добиться успеха в последних трех боях. «Бульдог» добил своих последних трех соперников, Тайсон заснулИ Виктор Родригеси покупает.

Лукас Нунан, Bellator MMA

Дэнни Сабатиелло

Дэнни Сабатило против Магомеда Магомедов

Лоренс Ларкин vs Андрей Корешков 2

Второй перекрестный кард Bellator и RIZIN добавил еще два высокоуровневых боя.

Бантамный вес претенденты Дэнни Сабатиелло (14-2) ф Магомед Магомедов (19-3) и претенденты в полусреднем весе Лоренс Ларкин (25-7, 2 НК) vs. Андрей Корешков (26-4) были забронированы за Bellator MMA против RIZIN 2который состоится 29 июля на арене Saitama Super Arena в Сайтаме, Япония.

Сабатьелло недавно подал подачу во втором раунде Маркус Бренно в 294- Масуд Чтобы восстановиться после поражения в полуфинале Гран-при Bellator в легчайшем весе, Раффион Стоттс. Сейчас у него 4-1 в клетке Bellator.

Магемодов проиграл два из трех последних боев, в которых он сдался Энрике Барзола между потерями Патчи микс и стоц.

Матч Ларкин-Корешков знаменует собой матч-реванш между двумя 229 В октябре 2019 г. победил Ларкина Корешкова раздельным решением судей.

«Муссон» пролетел незаметно в течение восьми боев без поражений, которые включали бои в 170 фунтах, 185 фунтах и ​​пару легчайших весов. Помимо отсутствия конкуренции с Мохаммед БархамовЛаркин пережил своих семи предыдущих противников, включая Берхамова, благодаря невероятному нокауту в первом раунде в их матче-реванше на 290.

Корешков — бывший чемпион Bellator в полусреднем весе. «Спартанец» выиграл четыре боя подряд, выступая за Bellator и другие промоушены в России.

Лукас Нунан, Bellator MMA

Валентин Молдавский

298- Масуд

Недавно Bellator объявил о нескольких ключевых матчах своего августовского турнира.

Бывший временный чемпион в супертяжелом весе Валентин Молдавский (11-3, 1 NC) Матчи-реванши Стив Мюрри (10-0-1, 1 NC) в со-главном событии 298- Масуд, который состоится 11 августа в Пентагоне Сэнфорда в Су-Фолс, Южная Дакота. Эти двое ранее сражались в 284- Масуд в августе 2022 года, также в Су-Фолс, их первая встреча закончилась без конкурса из-за того, что Моури не смог продолжить из-за случайного удара в глаз.

С тех пор оба бойца дрались по одному разу, Молдавский проиграл нокаутом в первом раунде. Линтон ВасселИ Моури сопротивляется Али Исаев связать.

11 августа были объявлены еще три официальных боя, которые можно увидеть ниже.

Далтон Роста (8-0) против Аарон Джеффри (13-4)

Сиднейский преступник (16-5) т. Ислам Мамедов (22-2-1)

Лукас Бреннан (8-0) против Вебер Алмейда (7-1)

Bellator 298 лидирует в полусреднем весе среди бывших временных чемпионов Логан Стерли И Бреннан Уорд.

Итоги боя: Бывший претендент на титул UFC Волкан Оздемир сразится с Азаматом Мурзакановым на турнире UFC в Париже появилось в оригинале Эн-би-си Спорт