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Бывший российский депутат заявил, что воюет на стороне украинских силовиков

14 апреля, 2022
Boleslava Sokolova

Бывший член законодательного собрания России, сражающийся вместе с украинскими войсками в войне, которую ведет российский президент. Президент России Владимир Путин.

Илья Пономарев, критик Путина из Сибири, который работал в российской Думе с 2007 по 2016 год, рассказал корреспонденту CNN Джейку Тэпперу о том, как он в итоге воевал на стороне украинских сил в Киеве. Он живет в украинской столице с 2016 года.

«Что еще я могу сделать в этих обстоятельствах?» Он сказал. Когда войска Путина наступали, нам нужно было защищать страну. Нам нужно было защищать столицу».

Пономарев был единственным депутатом, проголосовавшим против аннексии Крыма Россией в 2014 году. 445 голосов против одного были отклонены.

Пономарев сказал, что его предупредили, что он внесен в российский забастовочный список, но это не помешало ему хотеть драться. Он добавил, что, по его мнению, Путин проигрывает войну, хотя президент может попытаться заявить о «воображаемой победе».

Правда в том, что он проигрывает войну. И я верю, что украинская армия и украинский народ не остановятся, пока Украина окончательно не будет освобождена. — И я думаю, что так и будет.

По его словам, Украина больше всего сейчас нуждается в ясном небе. Несколько украинских официальных лиц, в том числе президент Владимир Зеленский, призвали ввести бесполетную зону над страной, чтобы попытаться отразить воздушные удары по военным и гражданским лицам.

Западные державы сопротивляются реализации любого из них, опасаясь, что это может спровоцировать открытый конфликт с Россией, который может перерасти в ядерную войну.

За время своего пребывания у власти Пономарев поссорился с коллегами и Кремлем. Выступить против коррупции в правительстве. В 2012 году он возглавил антиправительственные уличные протесты, потрясшие Москву перед возвращением Путина на пост президента.

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Он был выслан из России и лишен законодательной неприкосновенности от судебного преследования через несколько месяцев после голосования против аннексии Крыма.

Эта статья изначально появилась ХаффПост Оно было обновлено.

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