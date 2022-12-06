Бывший секретарь нацистского лагеря сожалеет и добивается невиновности

Берлин — Адвокаты бывшего секретаря 97-летнего командира СС концентрационного лагеря Штуттгоф в нацистской Германии потребовали оправдать свою клиентку, утверждая, что она не знала о зверствах, совершенных в лагере на территории современной северной Польши. .

Ирмгард Форшнер уже более года находится под следствием в суде штата Эзехо на севере Германии. По словам представителя суда, в своем заключительном заявлении Форшнер сказала, что сожалеет о том, что произошло, и сожалеет о том, что была там в то время.

Ее адвокаты добивались ее оправдания, утверждая, что доказательства не доказывают вне разумных сомнений, что Форшнер знал о систематических убийствах в лагере, а это означает, что не было доказательств умысла, необходимого для привлечения к уголовной ответственности.

Прокуроры обвинили Форшнера в том, что он был частью аппарата, который помогал нацистскому лагерю в Штуттхофе во время Второй мировой войны. В своих заключительных аргументах в прошлом месяце они призвали признать ее виновной в соучастии в убийстве и приговорить к двум годам лишения свободы условно.

Десятки тысяч людей погибли в Штутгарте и его лагерях или на маршах смерти в конце Второй мировой войны.

Форшнер, которая попала в заголовки газет в прошлом году, когда избежала суда, предстает перед судом по делам несовершеннолетних, поскольку на момент совершения предполагаемых преступлений ей не было 21 года.

Суд заявил, что решение ожидается 20 декабря.