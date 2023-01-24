Бывший сотрудник Google рассказывает, каково это быть уволенным в вирусном TikTok

Вирусная TikToker, которая часто публикует влоги «день из жизни», работая в Google, поделилась своим опытом увольнения.

В клипе, который набрал ошеломляющие 4,2 миллиона просмотров, Николь (@твит) удивлен неожиданной новостью. «Увольнения в Google не были такими, как я ожидала, 2023 год начнется, но я знаю, что это начнется только отсюда», — написала она в подписи.

Согласно ее LinkedIn, Николь работала в Google менеджером программы партнерских услуг. Но теперь, после того, как Alphabet, материнская компания Google, объявила о сокращении 12 000 сотрудников, Николь оказывается без работы.

Она утверждала, что ее начальник попросил ее проверить электронную почту. «Я снова позвонила своему боссу, и мы плакали по телефону, потому что она тоже знала о моем первом увольнении сегодня», — сказала Николь.

«Я думаю, что хуже всего то, что казалось, что ни с кем не советовались по поводу этого решения, и все одновременно выясняли увольнения. »

Участие Для нашего бесплатного еженедельного информационного бюллетеня Indy100

@твит Я не ожидал, что увольнения в Google начнутся в 2023 году, но я знаю, что это произойдет только отсюда 🥲 #techlayoffs #googlelayoffs #techgirl #corporatelife #techvlog #dayinmylife #techlayoffs2023

Это произошло после того, как Google объявил об увольнении в электронном письме сотрудникам.

Ожидается, что сокращения, которые затронут около шести процентов рабочей силы группы, будут широко распространены на ее мировых рынках.

Генеральный директор Сундар Пичаи сказал рабочим: «У меня есть непростая новость — мы решили сократить нашу рабочую силу примерно на 12 000 рабочих мест.

«Мы уже отправили отдельное электронное письмо затронутым сотрудникам в США. В других странах этот процесс займет больше времени из-за местных законов и практики.

«Это означает попрощаться с некоторыми из невероятно талантливых людей, над которыми мы так усердно трудились, и с которыми нам нравилось работать».

Он сказал, что в течение двух лет в бизнесе наблюдался взрывной рост, но его «наняли для другой экономической реальности, чем та, с которой мы сталкиваемся сегодня».

В Google в Великобритании работает более 5000 человек. Неизвестно, как сокращения повлияют на персонал группы в Великобритании.

Пичаи добавил: «Мы провели тщательный анализ областей и функций продуктов, чтобы убедиться, что наши люди и роли соответствуют нашим наивысшим приоритетам как компании.

«Роли, которые мы исключаем, отражают результаты этого обзора. Они затрагивают алфавит, области продуктов, функции, уровни и регионы».

Поделитесь своим мнением в наших демократичных новостях. Щелкните значок голосования в верхней части страницы, чтобы помочь поднять эту статью в рейтинге indy100.