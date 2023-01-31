Бывший спичрайтер Путина заявил, что в России возможен военный переворот

Президент США Джо Байден общается со СМИ после прибытия в Белый дом в Вашингтоне, США, 30 января. (Эвелин Хокштейн/Reuters)

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что не будет направлять американские истребители в Украину, даже несмотря на то, что США наращивают военную помощь в виде артиллерии и танков.

На вопрос репортера Байден ответил «нет», отправит ли он F-16 в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский запросил истребители, чтобы поддержать свои военные действия против России. Байден постоянно говорил, что самолеты не обсуждаются, хотя и предлагал помощь в других областях.

На прошлой неделе, например, Байден объявил, что направит в Украину 31 танк M1 Abrams, несмотря на то, что высокопоставленные официальные лица США ранее заявляли, что тяжелые машины не подходят для вооруженных сил страны.

Выступая на Южной лужайке Белого дома, Байден также сказал, что не уверен, посетит ли он Европу в следующем месяце, чтобы отпраздновать годовщину начала войны в Украине.

Отвечая на отдельный вопрос, Байден сказал, что планирует посетить Польшу, но не уверен, когда именно.

На прошлой неделе CNN сообщил, что Белый дом изучает возможность визита Байдена в Европу в ознаменование 12 месяцев после вторжения России в Украину.

Немного основной информации: Украинские лидеры возобновили свои призывы к западным истребителям. «В прошлом году я отправил Деду Морозу карточку со списком желаний, и истребители тоже. [were] Включаем в список пожеланий», — Министр обороны Алексей Резников сказал он CNN на прошлой неделе.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби признал в пятницу, что Зеленский запросил истребители. «Мы постоянно говорим с украинцами об их потребностях, и мы хотим убедиться, что делаем все возможное для удовлетворения этих потребностей, а если мы не можем, то это могут сделать некоторые из наших союзников и партнеров», — сказал Кирби.