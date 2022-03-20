Была раскрыта женская дуэльная механика DNF и объявлена ​​​​дата выпуска в рамках Arc World Tour 2022.



















DNF Duel удивил всех своей бета-версией в конце прошлого года, и теперь, похоже, мы знаем, когда сыграем полную версию.











После финала ARCREVO America 2021 Arc System Works объявила дату выпуска DNF Duel, а также нового персонажа женского механика.



















Кроме того, они также подтвердили, что совершенно новый файтинг будет включен в Arc World Tour 2022 вместе с Guilty Gear Strive в качестве заголовков с общим призовым фондом более 100 000 долларов.





В то время как большая часть трейлера была посвящена игровому процессу из предыдущего шоу. Призрачный клинокArcSys оставила нам ошибку женского класса механика, которая также взрывным образом присоединилась к списку.





Трейлер завершается анонсом DNF Duel, который выйдет во всем мире 28 июня 2022 года на PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК.





Хотя он был запущен больше месяца назад, кажется, что DNF не будет включен как Часть официальной линейки платформ Evo 2022. Учитывая то, что они объявили ранее.





Вы можете посмотреть новый краткий трейлер DNF Duel ниже.

























