Были высказаны сомнения по поводу победы Макса Ферстаппена в чемпионате из-за твердого «русского» предупреждения FIA.

После вторжения России в Украину в прошлом году Хаас указал дверь Никите Мазепину, и с тех пор ни один другой россиянин не участвовал в чемпионате. Бывший гонщик Формулы-1 и соотечественник из России Виталий Петров не очень хорошо относится к развитию. Бывший гонщик Renault теперь вычеркнул себя в Формуле-1 и отказался признавать какие-либо чемпионские титулы с тех пор, как замаскировался. Он также призвал российскую молодежь не терять надежды и продолжать упорно трудиться.

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Формула-1 пошла по стопам нескольких других видов спорта, которые запретили российским спортсменам участвовать в соревнованиях с начала конфликта. У F1 нет официального запрета. Но игрок «Хааса» Никита Мазепин, потерявший свое место в 2022 году, дал четкий сигнал. с того времени, Макс Ферстаппен Он выигрывает свой второй титул чемпиона мира, титул, на который Виталий отказывается давать свое согласие.

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Об этом он заявил в интервью «Спорт-Экспрессу».И «Без России я не считаю действительным ни один титул и ни одного чемпиона. Нам нужно перестать бояться и позволить России вернуться в мировой спорт. Мы все можем решить сами, но я не собираюсь этого делать. Для меня это неприемлемо Я вообще не понимаю чепухи Некоторые взгляды пытаются навязать людям. [Translated using Google]

Виталий добавил, Эта изоляция не будет длиться вечно. Я понимаю, что это сложно, но никто не должен сдаваться. Я всегда хотел выступать в Формуле 1 всю свою жизнь, и ребята хотят этого и сейчас. Им нужно набраться терпения, тренироваться и верить, поэтому, когда появится возможность вернуться, у нас все готово».

Никита Мазепин, получивший место в Haas в 2021 году, во многом был связан со спонсорством команды его отцом. Через свою компанию «Уральские удобрения». Однако, когда Хаас решил расстаться с компанией и водителем в 2022 году, он воспринял эту новость не очень хорошо.

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На фоне всей драмы FIA разрешила Никите участвовать в гонках Формулы-1. хотя при условии, что он будет участвовать в гонках под нейтральным флагом. Однако Haas не вняла разработке и убрала водителя, а также убрала спонсора.

Формула-1 F1 — Гран-при Штирии — Red Bull Ring, Спилберг, Австрия — 24 июня 2021 г. Никита Мазепин из Haas идет по трассе перед Гран-при Штирии REUTERS / Leonhard Foeger

В ответ на увольнение Мазепин написал в своем Twitter: Дорогие болельщики и подписчики, я очень разочарован, узнав, что мой контракт с Формулой-1 расторгнут. Хотя я понимаю трудности, решение FIA, а также мое постоянное желание принять условия, предложенные для продолжения, были проигнорированы, в этом одностороннем шаге не было соблюдено никакого процесса. Тем, кто пытался понять, моя вечная благодарность. Я дорожил своим временем в Формуле 1 и искренне надеюсь, что мы снова сможем быть вместе в лучшие времена».

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После увольнения Мазепин выиграл «Шелковый путь» 2022 года в классе SSV. Хотя победу приветствовали, конечной целью россиянина было возвращение в Формулу-1.