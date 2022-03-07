Был ли Даниил Медведев вынужден убрать российский флаг из соцсетей, чтобы его не забанили?

Теннисист №1 мира Даниил Медведев убрал российский флаг со своего официального аккаунта в Instagram на фоне продолжающегося конфликта в Украине. После того, как стало известно, что Медведев удалил флаг своей страны со своих аккаунтов в социальных сетях, распространились слухи, что победителя Открытого чемпионата США 2021 года заставила сделать это Международная федерация тенниса (ITF).

Медведев вынужден убрать российский флаг?

Федерация тенниса России приказала Медведеву убрать флаг своей страны со всех аккаунтов в социальных сетях. Карен Хачанов также убрал российский флаг со своих официальных страниц в социальных сетях. По сообщению РИА Новости, российского государственного информационного агентства, Медведев и Хачанов были «вынуждены» снять свои национальные флаги под угрозой запрета на участие в будущих турнирах.

В конце концов процитировали Шамиля Тарбышева, президента Федерации тенниса России: «Я еще не разговаривал с Даниэлем. Но сейчас такие санкции, МОК запрещает использование нашего российского флага. Даже в социальных сетях. вынужденная мера». неделю.

Ранее на прошлой неделе ITF приостановила деятельность федераций тенниса России и Беларуси, а также объявила, что игроки из обеих стран должны будут выступать под нейтральным флагом на турнирах ATP и WTA. МФТ также отменила мероприятие, которое должно было состояться в Москве в октябре этого года. Решение было принято после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) призвал все спортивные организации запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в любых международных соревнованиях под национальными флагами.

Между тем, в субботу российский гимнаст Иван Куляк вызвал бурю негодования после того, как надел на грудь военный значок «Z» во время участия в параллельном турнире Кубка мира в Дохе. Куляк носил этот логотип, когда делил подиум со своим украинским соперником Ильей Ковтуном. Тот же логотип был замечен на российских танках и другой военной технике в Украине. На рубашке Коляка была прикреплена буква «З», обозначающая победу в России. Коля наклеил букву «З» на место российского флага.

Российское спортивное братство подверглось критике с тех пор, как Россия начала военное нападение на Украину. Многие спортивные мероприятия, которые должны были состояться в России, были отменены или перенесены за пределы страны. УЕФА и ФИФА уже запретили сборной России участвовать в любых соревнованиях по всему миру, включая предстоящий чемпионат мира в Катаре. Тем временем Формула-1 отменила Гран-при России после вторжения России в Украину.

Фото: АП