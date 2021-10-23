Быстрее Apple M1 Max, курит AMD 5980HX, 11980HK

Итак, сегодня у нас есть кое-что очень интересное для наших читателей. Мы смогли достать исключительно первые в своем роде тесты для предстоящего Intel Мастера мобильности Олдер-Лейк – который столкнется с процессорами Apple M1 Max, которые занимают долю рынка, а также с грядущими мобильными чипами от AMD. Хотя у нас нет оценок для набора микросхем AMD следующего поколения для мобильности, у нас есть оценки для чипов x86 текущего поколения, а также подтвержденные оценки для Apple M1 Max.

Измеренная производительность мобильного процессора Intel Core i9 12900HK: быстрее, чем у Apple M1 Max, 11980HK, AMD 5980HX

Apple M1 Max – отличный чип, который подтолкнет AMD и Intel к максимальной производительности. И хотя я сомневаюсь, что архитектура x86 когда-либо превзойдет ARM по энергоэффективности, само по себе мощность (при примерно сопоставимом времени автономной работы) – совсем другое дело. Geekbench исторически был эталоном, в котором Apple доминировала над превосходством (потому что он так сильно полагается на алгоритмические улучшения), но все равно было удивительно видеть, что оценка Apple M1 Max полностью уничтожает все, что было на x86. Ему даже удалось превзойти флагманский чип Intel для настольных ПК: Intel Core i9 11900K.

Предстоящий Intel Core i9 12900HK на базе Intel 7 имеет архитектуру 8 + 6 Alder Lake.

Как известно техническим энтузиастам, Intel немного наткнулась на 14-нм техпроцесс и только недавно оправилась от этого приключения, а это означает, что чипы Apple за последние несколько лет (и даже чипы AMD) имели явное узловое преимущество. Однако, начиная с Alder Lake (на базе Intel 7), эта функция будет серьезно сокращена, поскольку Intel, наконец, переходит на 14-нм субузел на своей настольной стороне. Внедрение более энергоэффективных «электронных ядер» улучшит производительность с точки зрения мобильности, учитывая большие размеры Alder Lake. Компактный дизайн специально разработан для портативности. Без лишних слов, вот оценка Intel 12900HK Alder Lake Mobility на Geekbench.

Мощные p-ядра Alder Lake без труда занимают первое место в тесте однопоточной производительности, набрав 1851 балл. Для сравнения: 5-нм чип M1 Max от Apple набрал 1785 баллов в однопоточном режиме. Core i9 11980HK (Примечание: мы нашли несколько стандартных тестов и тестов разгона для этого процессора в Geekbench, но мы будем использовать «стандартные» конфигурации, так как наш показатель ADL также является стандартным и приводит к аналогичному сравнению), за которым следует оценка 1616 и лучшие тактовые частоты чипсета от AMD в 1506. Это означает, что Intel улучшила однопоточную производительность на 14,5% от поколения к поколению.

Почти все мы ожидали, что Intel одержит победу в однопоточном режиме благодаря более высоким тактовым частотам и некоторым серьезным архитектурным улучшениям, но, что удивительно, в многопоточном лидерстве она даже превзошла Apple M1 Max. Мобильный процессор Alder Lake Core i9 12900HK получил впечатляющую оценку 13 256 баллов, за ним следует Apple – 12 753 балла. Intel 11980HK (стоковая) находится на горизонте с отметкой 9 149 баллов, а частота AMD – 8 217 баллов. Это поколение за поколением примерно на 45% увеличивает примерно тот же TDP – хотя это неудивительно, потому что, хотя процессор ADL-P имеет только 8 «больших ядер», меньшие ядра также оказались очень мощными.

Теперь имейте в виду, я не сомневаюсь, что Apple продолжит побеждать в показателе энергоэффективности – он всегда был там, начиная с A11, – но господство Apple как самого быстрого мобильного чипа «периода», похоже, будет недолговечным (ожидайте появления ADL-P в начале 2022 г.). Еще один важный момент, на который следует обратить внимание, заключается в том, что этот стандарт был создан с Windows 11, которая позволяет запускать новую технологию диспетчера потоков Intel, поэтому некоторые из этих достижений также могут быть результатом лучшего планирования оборудования.

Ссылки на исходный код Geekbench 5.4.1: Яблоко M1 MaxА также Intel 11980HKА также AMD R9 5980HX