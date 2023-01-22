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Быстро обучающийся Корда заявляет об очередном поражении на Открытом чемпионате Австралии по теннису

22 января, 2023
Boleslava Sokolova

Гигант Себастьян Корда сказал, что уроки на своих ошибках помогли ему выйти в четвертьфинал турнира Большого шлема в воскресенье на Открытом чемпионате Австралии.

Американец с 29-м номером прошел через тай-брейк с 10 очками и победил Хуберта Хуркача с 10-м номером 3–6, 6–3, 6–2, 1–6, 7–6 (10/7) на Rod Laver Arena.

Он встретится с Кареном Хачановым с 18-м номером после победы над россиянином Йошихито Нисиока со счетом 6-0, 6-0, 7-6 (7/4), невероятно выиграв свои первые 14 матчей, прежде чем японец проснется.

Корда, чей отец Петр выиграл титул в 1998 году, произвел одно из выступлений в своей карьере, опрокинув двукратного финалиста Открытого чемпионата Австралии по теннису Даниила Медведева в третьем раунде.

После более героических матчей против поляка Гуркача Корда сказал, что его выступления стали результатом извлечения уроков из предыдущих великих матчей, которые он проиграл, в том числе Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу.

«Я думаю, что у меня действительно хорошо получается двигаться вперед, учиться на своих ошибках, тому, что я делал в прошлом, а затем использовать это в играх, подобных этой», — сказал он.

«У меня был тяжелый матч с Рафой, я несколько раз ее подавал. Матч-пойнт с Джоковичем. Думаю, это мне очень помогло, особенно в последнем матче (в Мельбурне) с Медведевым».

«А потом и сегодня. Я думаю, что все те маленькие моменты, которые у меня были, как бы извлекая уроки из них, проявляя терпение, сохраняя позитивный настрой, проходя через этот процесс, я думаю, действительно помогли мне двигаться вперед».

Ему пришлось сильно постараться, чтобы сбросить Гуркача после медленного старта.

Поул сразу же вступил во владение в жаркий день перерыва и промчался через первую группу.

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Но Корда вернулся живым и восстановил себя в соревновании, улучшив свой процент первой подачи и сократив количество невынужденных ошибок.

Он работал в перерыве, чтобы выйти вперед со счетом 3:2 и удержаться во втором сете.

Когда Гуркач отставал, американец продолжал оказывать на него давление и в третьем сете повел со счетом 4:0, но потерял концентрацию в начале четвертого сета.

Поляки выиграли пять игр подряд и довели матч до решающего, идя лицом к лицу до полного драмы тай-брейка.

Поражение стало горькой пилюлей для Гуркача, который стремился стать первым польским игроком, вышедшим в четвертьфинал в Мельбурн Парк.

— истребление —

Как и Корда, Хачанов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, и он прошел там стильно.

Нисиока, занявший 31-е место, выпал из игры в первых двух сетах, выиграв всего 13 очков.

Во втором сете он набрал всего два очка в шести играх в позорном уничтожении.

Хачанов оказался на пути к тому, чтобы стать лишь шестым игроком в истории турниров Большого шлема и первым с 1993 года, одержавшим тройную победу бубликом — 6:0, 6:0, 6:0 — до того, как Нишиока, наконец, выиграл 15-й матч — на ура. из толпы..

«Первые два сета я не понимал, что происходит», — сказал россиянин, полуфиналист прошлогоднего Открытого чемпионата США.

«Вы идете со счетом, скажем так, довольно легко. Затем Йоши перевернул его, накачивая толпу и пытаясь удерживать мое внимание от начала до конца».

Россиянин выиграл четыре титула в своей карьере, все на кортах с твердым покрытием, и был просто слишком хорош для Нисиока.

Японская звезда прорвалась сразу, затем еще дважды, когда Нисиока боролся со своей первой подачей и атаковал Хачанова второй.

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В следующем сете дела у него не пошли лучше, так как Хачанов дважды сломался в начале игры, сделав счет 4:0, а Нишиока в отчаянии уничтожил свою ракетку.

Серебряный призер Олимпийских игр лидировал в сете всего за 20 минут, но с редкой тройкой пончиков на картах Нисиока наконец добрался до доски в третьем сете.

MP/тихоокеанское стандартное время

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