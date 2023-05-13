Быть соседями с Анной Винтур в Нью-Йорке за 10 миллионов долларов

The Post стало известно, что редкий дом на Манхэттене, излучающий вневременную элегантность и расположенный в звездном районе, выставлен на продажу за 10 миллионов долларов.

Этот четырехэтажный таунхаус расположен в популярном саду Макдугал-Салливан, скрытой жемчужине Нью-Йорка в Гринвич-Виллидж.

Это архитектурное чудо, расположенное на Салливан-стрит, 182, было построено в 1899 году в стиле греческого возрождения, что делает его настоящим свидетельством богатого наследия города.

Сама королева моды, Анна Винтур, проживает в этом ряду, чьи каскадные дома цвета техно напоминают коробку цветных карандашей, с 1992 года, и новый владелец этого дома может рассчитывать на нее как на соседку.

Когда вы войдете в двери дома, вы перенесетесь в прошлое в окружении классических деталей ушедшей эпохи. Каждая деталь, от книжных полок до открытого кирпича, добавляет очарования дому.





Площадь дома составляет около 4000 квадратных футов. Тина Галло для Corcoran Collection





Открытая планировка этажа. Тина Галло для Corcoran Collection





Жилая площадь находится внизу. Тина Галло для Corcoran Collection





жизненное пространство. Тина Галло для Corcoran Collection

На уровне сада есть удобная гостиная, столовая, хорошо оборудованная кухня и уютная туалетная комната.

Поднявшись на второй этаж, вы найдете формальную гостиную, основную спальню с ванной комнатой и кабинет с 12-футовыми потолками.

Верхний дуплекс начинается с 3-го этажа с гостиной, залитой светом, кухней открытой планировки, столовой, офисными помещениями и ванной комнатой.





Столовая. Тина Галло для Corcoran Collection





кухня. Тина Галло для Corcoran Collection





Столовая. Тина Галло для Corcoran Collection





Вторая кухня. Тина Галло для Corcoran Collection

Поднявшись на 4-й этаж, вы обнаружите главную спальню с ванной комнатой, вторую спальню с собственной прочной ванной комнатой и прачечной.

Завершением собственности является цокольный этаж с прачечной, обеспечивающий достаточно места для хранения и дополнительные возможности для настройки, список примечаний.





салон. Тина Галло для Corcoran Collection





Основная спальня. Тина Галло для Corcoran Collection





Одна из ванных комнат дома. Тина Галло для Corcoran Collection





Одна из спален. Тина Галло для Corcoran Collection

На протяжении многих лет сады Макдугал-Салливан привлекали множество известных людей. Этот район часто посещают легендарный певец и автор песен Боб Дилан и визуальный директор Баз Лурманн.

Среди известных жителей — Джон Хаммонд-младший и композитор Эдгард Варезе. Даже голливудский сердцеед Ричард Гир и уважаемый кинорежиссер Франческо Карроццини сделали этот район своим пристанищем.





Задняя часть таунхауса. Тина Галло для Corcoran Collection





Частный сад используется жителями квартала. Тина Галло для Corcoran Collection

Это историческое поместье, состоящее из 22 коттеджей, является домом для общего секретного сада, который занимает почти один квартал, доступ к которому осуществляется исключительно через задние дворы домов.

Хикари Хэтэуэй из Corcoran возглавляет список.