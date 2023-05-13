Быть соседями с Анной Винтур в Нью-Йорке за 10 миллионов долларов

The Post стало известно, что редкий дом на Манхэттене, излучающий вневременную элегантность и расположенный в звездном районе, выставлен на продажу за 10 миллионов долларов.
Этот четырехэтажный таунхаус расположен в популярном саду Макдугал-Салливан, скрытой жемчужине Нью-Йорка в Гринвич-Виллидж.
Это архитектурное чудо, расположенное на Салливан-стрит, 182, было построено в 1899 году в стиле греческого возрождения, что делает его настоящим свидетельством богатого наследия города.
Сама королева моды, Анна Винтур, проживает в этом ряду, чьи каскадные дома цвета техно напоминают коробку цветных карандашей, с 1992 года, и новый владелец этого дома может рассчитывать на нее как на соседку.
Когда вы войдете в двери дома, вы перенесетесь в прошлое в окружении классических деталей ушедшей эпохи. Каждая деталь, от книжных полок до открытого кирпича, добавляет очарования дому.
На уровне сада есть удобная гостиная, столовая, хорошо оборудованная кухня и уютная туалетная комната.
Поднявшись на второй этаж, вы найдете формальную гостиную, основную спальню с ванной комнатой и кабинет с 12-футовыми потолками.
Верхний дуплекс начинается с 3-го этажа с гостиной, залитой светом, кухней открытой планировки, столовой, офисными помещениями и ванной комнатой.
Поднявшись на 4-й этаж, вы обнаружите главную спальню с ванной комнатой, вторую спальню с собственной прочной ванной комнатой и прачечной.
Завершением собственности является цокольный этаж с прачечной, обеспечивающий достаточно места для хранения и дополнительные возможности для настройки, список примечаний.
На протяжении многих лет сады Макдугал-Салливан привлекали множество известных людей. Этот район часто посещают легендарный певец и автор песен Боб Дилан и визуальный директор Баз Лурманн.
Среди известных жителей — Джон Хаммонд-младший и композитор Эдгард Варезе. Даже голливудский сердцеед Ричард Гир и уважаемый кинорежиссер Франческо Карроццини сделали этот район своим пристанищем.
Это историческое поместье, состоящее из 22 коттеджей, является домом для общего секретного сада, который занимает почти один квартал, доступ к которому осуществляется исключительно через задние дворы домов.
Хикари Хэтэуэй из Corcoran возглавляет список.
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