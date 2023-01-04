Бьянка Андрееску была нокаутирована в 1/8 финала на Международном стадионе Аделаиды.

Несмотря на победу, которая позволила ей вернуться в число 16 последних, волшебство Бьянки Андрееску закончилось в среду в Австралии.
22 года, из Миссиссоги, Онтарио. Она была выбита из Adelaide International в двух сетах (6-4, 6-0) россиянкой Вероникой Кудермитовой.
Андрееску, чемпионка Открытого чемпионата США 2019 года, быстро стартовала после победы в первых четырех матчах матча, но ее импульс был быстро остановлен, когда Кудерметова вернулась на шестое место после победы в первом сете.
Канадка изо всех сил пыталась извлечь выгоду, когда служба была в ее пользу. На подаче Андрееску допустила пару двойных ошибок и уступила сопернице из России 30 очков, а себе набрала всего 21.
Кудерметова выходит в четвертьфинал, чтобы встретиться с победителем матча между Еленой Остапенко и Ириной-Камелией Бегу.
Медведев идет дальше.
У мужчин Даниил Медведев обыграл Миомира Кецмановича со счетом 6:0, 6:3 и вышел в четвертьфинал.
Бывшая первая ракетка мира, ныне занимающая седьмую позицию, в среду с легкостью одержала свою третью победу в трех попытках над сербом, занявшим 29-е место.
Лучший посев Новак Джокович, выигравший 30 одиночных матчей подряд на австралийской земле, сыграет в четверг, чтобы зарезервировать себе место в четвертьфинале и возможный матч с Медведевым в полуфинале.
Медведев посеян третьим и за место в полуфинале встретится с соотечественником из России Кареном Хачановым.
«Я очень рад пройти квалификацию, доволен своим уровнем и с нетерпением жду следующего матча», — сказал Медведев. «Меумере — сильный соперник, игрок с высокой повторяемостью. В Аделаиде больше нет легкого игрока, я не уверен, что он в первом раунде».
Хачанов, полуфиналист прошлогоднего Открытого чемпионата США, победил британца Джека Дрейпера со счетом 6-4, 6-2 и вышел вперед.
Посеянная под номером 2 Соболенко обыграла Людмилу Самсонову в изнурительном матче, который длился 2 часа 15 минут, выиграв 7-6 (8), 7-6 (3).
Тем временем финалистка Открытого чемпионата Франции 2019 года Вондроусова обыграла Кайю Канепи со счетом 6:0, 6:4.
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