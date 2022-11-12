Бэнкси открыл мурал в освобожденном от русских украинском городе

Софи Танно, CNN

Известный Уличный художник Бэнкси В посте в Instagram он представил свою последнюю работу — мурал в освобожденном украинском городе Бородянка.

На картине изображена гимнастка, балансирующая на куче щебня на стене здания, разрушенного ударами русских.

В пятницу граффити-художник разместил в социальных сетях три фотографии этого произведения с простой подписью «Бородянка, Украина», используя альтернативное написание названия города.

Слухи о том, что Бэнкси находится в раздираемой войной стране, нарастали после того, как на Бородянке, расположенной примерно в 35 милях к северо-западу от Киева, появилась серия фресок.

На одной из работ, официально не заявленной художником, изображен мужчина, переворачивающийся во время поединка по дзюдо с мальчиком.

На другом снимке двое детей используют металлическую ловушку в качестве качелей.

Бородянка Сильно пострадавшие от ударов российской авиации в начале вторжения в Украину в феврале, многие здания превратились в груды обломков в результате дальних атак.

До войны здесь проживало 13 000 человек, но большинство из них бежали после русского вторжения. Остальная часть Бородянки после интенсивного обстрела и сокрушительных ударов была затем занята русскими войсками, которые двинулись 28 февраля.

Город вернулся под контроль Украины 1 апреля, и население вернулось. Они нашли свои дома разграбленными Грабить магазины, разбивать витрины и красть их содержимое.

Буква «V» — символ, используемый Восточным военным округом России в координации с буквой «Z», эмблемой так называемой «Особой военной операции» в Москве — была обнаружена нарисованной на зданиях, транспортных средствах и блокпостах.

С тех пор город был в центре усилий по восстановлению, многие башни были снесены в результате повреждений, нанесенных боевыми действиями.

Си-эн-эн провод

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Тилли Рабанн из CNN внесла свой вклад в этот отчет.