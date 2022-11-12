Похоже, что Бэнкси подтвердил, что он находится в Украине, после того, как показал свои последние работы в Instagram.

Опубликован мурал, на котором изображена гимнастка, балансирующая на поврежденном здании. анонимный художник граффити поздний вечер пятницы.

Сайт был прокомментирован как находящийся в Бородянке Киевской области Украины.

Сообщается, что поблизости были замечены еще две фрески: на одной изображен человек, похожий на президента России Владимира Путина, которого переворачивают во время матча по дзюдо с маленьким ребенком, а на другой изображены двое детей, использующих металлическую ловушку для танка в качестве качелей.

Бородинка, расположенная к северо-западу от украинской столицы Киева, была одним из городов, наиболее сильно пострадавших от российских бомбардировок после начала вторжения в конце февраля.

Он был освобожден в апреле, но в течение нескольких недель после этого находился в изоляции — электричество было отключено, магазины закрыты, линии электропередач не работали, а гуманитарные организации и другие волонтерские группы были единственным источником еды, одежды и других предметов первой необходимости. .

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что ситуация в оккупированной Бородинке была «более ужасающей», чем в Буче, где в братских могилах были найдены тела сотен мирных жителей.

(с) Sky News 2022: Бэнкси представил фреску в украинском городе, пережившем недели российской оккупации