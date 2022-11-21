Бэнкси рисует муралы по всей Украине

Горинка, Украина —

По мере приближения холодной зимы жители разбомбленного украинского села говорят, что им нравится теплая ванна на фреске художника-граффити Бэнкси.

Фреска, на которой изображен мужчина, потирающий спину в ванне, находится на первом этаже того, что осталось от многоквартирного дома, пострадавшего во время наступления русских в марте в Горынке, к северо-западу от Киева, на линии фронта, где Россия штурмовала столицу. был. Останавливаться.

«Для меня это означает смыть всю грязь. Грязь Российской Федерации…», — сказала Рейтер 43-летняя Татьяна Резниченко, когда вокруг нее выпал снег. «И этот рисунок заставляет меня чувствовать, как будто я очистился от грязи, которая на нас обрушилась».

Фреска является одной из семи подтвержденных картин Бэнкси, написанных в Украине. Резниченко сказала, что дала команде Бэнкси чашку растворимого кофе в своей квартире, так как было холодно, когда художник пришел рисовать фреску.

В ее квартире есть дровяная печь, но нет электричества, тепла и водопровода, так как сейчас зима.

«Началась зима, и мы не знаем, что будет после этого. Пожарные принесли нам непитьевую воду… но она замерзнет, ​​если мы не примем ее внутрь», — сказала она.

Несмотря на проблемы, она и ее соседи остаются едиными.

«Украинцы ко всему приспосабливаются. Нет света? Нет проблем. Есть свечи, есть альтернативные источники электричества, есть повербанки», — сказала ее соседка Елена Куленович.

«Когда у соседей есть электричество, мы идем к ним и заряжаем телефоны и повербанки. Нет воды? Ничего страшного. Даже если государство не помогло, нам удалось организовать доставку воды».







(Написано Тимоти Херитэдж, под редакцией Питера Граффа)