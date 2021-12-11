Бэнкси создает футболку, чтобы помочь обвиняемым снести статую

Сотни людей выстроились в очередь в субботу в английском городе Бристоле за последней работой неуловимого уличного художника Бэнкси — футболкой, созданной, чтобы помочь четверым подозреваемым сбить местную статую работорговца.

На серой рубашке изображено слово «Бристоль» над пустым постаментом, на котором давно стояла статуя работорговца Эдварда Колстона XVII века, с которой свисала веревка, а вокруг были разбросаны обломки.

Протестующие против расизма снесли статую и бросили ее в порту Бристоля в июне 2020 года на фоне глобальных протестов, вызванных полицией в связи с убийством чернокожего американца Джорджа Флойда.

Четыре человека были обвинены в криминальном нанесении ущерба в результате инцидента с вырезанием статуи, и на следующей неделе их начнут судить.

«Я сделал несколько памятных футболок, чтобы отметить это событие», — сказал Бэнкси в социальных сетях в пятницу. С завтрашнего дня в разных торговых точках города. Все достается обвиняемым, чтобы они могли получить пинту пива ».

Бэнкси сказал, что рубашки продаются по цене 25 египетских фунтов (33 доллара) и ограничены по одной на каждого покупателя.

Личность Бэнкси так и не была подтверждена, но он начал свою карьеру с обрызгивания стен и мостов в Бристоле, портовом городе на юго-западе Англии. Некоторые из его работ были проданы на аукционе за миллионы долларов.

Колстон заработал состояние, переправляя порабощенных африканцев через Атлантику в Америку на кораблях, базирующихся в Бристоле. Он был крупным благотворителем Бристоля, в его честь были названы улицы и учреждения, некоторые из которых были переименованы после того, как вырезание статуи вызвало споры о расизме и исторических памятниках.

Городские власти извлекли статую Колстона из гавани и заявили, что она будет помещена в музей вместе со знаками демонстрации Black Lives Matter.

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