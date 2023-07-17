Бюджетные расчеты Путина становятся безобразными по мере приближения выборов после восстания

(Блумберг) — Предотвращенное вооруженное восстание наемников Вагнера обнажило незащищенный тыл России, пошатнуло авторитет президента Владимира Путина и изгнало тысячи бойцов-ветеранов с полей сражений Украины.

Устранение последствий будет дорогостоящим, особенно с приближением выборов в марте следующего года в экономике, пострадавшей от почти 17 месяцев войны и санкций. И последствия для бюджета будут выходить за рамки непомерной стоимости укреплений в Украине, которые были укомплектованы примерно 50 000 партизан Вагнера.

По данным Bloomberg Economics, создание более крупного присутствия сил безопасности вокруг Москвы — наряду с выделением дополнительных ресурсов на военные действия — может побудить правительство увеличить расходы на 5% по сравнению с текущим бюджетным планом, что означает увеличение на 1,3 трлн рублей. 14 миллиардов долларов). траты в этом году.

Еще одним потенциальным приоритетом для Путина в преддверии еще одного шестилетнего срока является подкуп избирателей. По оценкам Bloomberg Economics, 12-процентный рост реальной заработной платы сопровождал предыдущие периоды выборов, в основном из-за более высокой заработной платы в государственном секторе.

Переменный расчет, вызванный мятежом, приведет к завышению того, что уже является одним из наиболее важных компонентов бюджета, дефицит которого в первой половине 2023 года составил 2,6 трлн рублей, или более трех четвертей от общей суммы, на которую нацелено правительство. на год.

Финансовые краны были полностью открыты в этом году. За несколько месяцев до восстания Путин объявил о повышении минимальной заработной платы на 18,5% с 2024 года, что коснется почти 5 миллионов человек в России.

«Будут и другие подачки, но они, вероятно, будут очень точно нацелены на сокращение бедности, вознаграждение тех, кто воюет в Украине, и компенсации их семьям», — сказала Татьяна Орлова из Oxford Economics.

Что Bloomberg говорит экономике…

Восстание усугубляет финансовое давление и сводит на нет попытки правительства стабилизировать свой бюджет. Заработная плата населения также будет увеличена, чтобы сохранить основную поддержку избирателей в преддверии выборов».

Александр Исаков, российский экономист. Для получения дополнительной информации нажмите здесь

До восстания «Вагнер» стоил недешево, так как в прошлом году из государственного бюджета было потрачено более 3 миллиардов долларов на финансирование его военных операций в Украине и на оплату еды для армии кейтеринговой компании ее лидера Евгения Пригожина.

Но ответ на серьезную угрозу, исходящую от 24-летнего правления Путина, сделает его новым огромным бременем для бюджета, увеличив предвыборную щедрость.

Хотя в начале июля российский лидер по-прежнему имел завидный рейтинг в 76%, согласно опросу Фонда «Общественное мнение», этот уровень поддержки является самым низким с сентября прошлого года, когда Кремль объявил о частичном призыве мужчин на войну. в. Украина.

«Большее чувство неопределенности, вызванное мятежом Пригожина, может заставить Кремль потратить больше ресурсов на покупку лояльности людей путинскому режиму с целью ограничить будущие сюрпризы», — сказал Бен Ноубл, доцент кафедры российской политики Университетского колледжа. Лондонская школа славянских и восточноевропейских исследований.

«Я не удивлюсь, если Кремль, особенно после восстания, нацелится на более высокую явку избирателей за Путина и рекордную явку на выборах 2024 года, но обеспечить это будет очень дорого», — сказал Ноубл.

Перераспределение бюджета будет сложной задачей, поскольку санкции и другие ограничения, введенные США и их союзниками в связи с вторжением, сводят на нет прибыль России от экспорта энергоресурсов. Россия также продает иностранную валюту, в то время как доходы от энергоносителей не соответствуют запланированному в бюджете.

Орлова сказала, что вместо увеличения расходов на армию «наиболее вероятным исходом представляется перераспределение текущих расходов в пользу регулярной армии».

«Инцидент с Вагнером отговаривает государство от передачи своей военной деятельности частным компаниям», — сказала она.

Помимо изменения способа, которым правительство рассчитывает налоги на нефть, усилия по стабилизации государственных финансов в значительной степени опирались на разовые меры, такие как сборы, взимаемые с иностранных компаний и фирм, готовящихся уйти из страны.

Но может быть и более болезненная расплата.

В тот же день, когда Путин провел внеочередные переговоры с лидерами Пригожиным и Вагнером после восстания, на заседании правительства было представлено предложение министра финансов Антона Силуанова о 10-процентном сокращении государственных расходов в бюджете следующего года, сообщает российская деловая газета «Ведомости». .

«Ведомости» сообщают, что предложение покрывает так называемые незащищенные расходы — такие как расходы на окружающую среду и экономику — при экономии средств на безопасность и социальную поддержку.

Помимо сохранения способности России продолжать войну, государственная политика в ближайшие месяцы будет влиять на экономику другими способами, поскольку быстрый рост военного производства уже препятствует росту.

Чтобы усилить оборону после марша Вагнера в 200 км от Москвы, потребуется набрать больше людей для сил безопасности. Риск заключается в том, что это усугубит нехватку рабочей силы за счет вытеснения частного сектора, что является одной из причин, по которым Bloomberg Economics недооценил потенциал роста России.

Приоритеты Путина будут отражены в бюджете, что увеличивает цену в год выборов.

«Предвыборный период — это период большого стресса для бюджета», — сказал Кирилл Рогов, бывший советник российского правительства, который сейчас возглавляет венский аналитический центр Re:Russia. «Социальные расходы должны компенсировать недовольство войной».

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