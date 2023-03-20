Вагнеровские зэки рассказывают об ужасах украинской войны и верности своему лидеру

В октябре прошлого года российский новостной сайт опубликовал короткое видео, на котором Евгений Пригожин, основатель российской наемной армии «Группа Вагнера», сидит с четырьмя мужчинами на террасе на крыше курорта Геленджик на черноморском побережье России. Две недостающие части ноги. Третий потерял руку. Они идентифицированы как помилованные бывшие заключенные, вернувшиеся с фронта в Украине после прихода Вагнера из тюрьмы.

«Раньше ты был преступником, а теперь ты герой войны», — говорит Пригожин одному из мужчин в клипе. Это было первое видео, показывающее возвращение нескольких тысяч каторжников, присоединившихся к Вагнеру в обмен на обещание амнистии, если они переживут войну в течение шести месяцев.

Агентство Reuters использовало программное обеспечение для распознавания лиц, чтобы изучить это и более десятка других видео и фотографий осужденных боевиков, возвращающихся домой, опубликованных в период с октября 2022 года по февраль 2023 года. Сайты сетей. СМИ и российские судебные документы.