Вагнеровский перевал требует более надежного контроля над восточной Украиной на фоне ожесточенных боев

Глава российских наемников Вагнера просил Ожесточенные бои продолжались в восточноукраинском городе Соледор, городке соляных шахт недалеко от города Пакмут, который был захвачен рано утром в среду.

Правительство Украины отрицает утверждения основателя Wagner Евгения Пригожина и не может независимо проверить какие-либо заявления.

«Подразделения Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара… Никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК Вагнера, в Соледарском наступлении не участвовали», — заявил Пригожин в аудиообращении, распространенном его ротой «Конкорд».

Пригожин сказал, что центр Соледара, расположенный в 15 километрах от раздираемого войной Пакмута, был «котлом» городских боев, что противоречит более ранним заявлениям о полном контроле над городом.

Он сказал, что число пленных будет обнародовано позже в среду.

На фотографии, опубликованной в Telegram-канале Concord, видно, как Пригожин позирует с войсками Вагнера в месте, которое было идентифицировано как соляная шахта в Соладер. Российские государственные СМИ сообщили, что Вагнер захватил соляные копи Соледар после «ожесточенного боя».

Пригожин является союзником президента России Владимира Путина, который попал под санкции Запада. Его публичный авторитет в последние месяцы вырос, поскольку он открыто критиковал некоторых высших российских военных чиновников за неудачи на полях сражений в Украине.

Во вторник базирующийся в США военный аналитический центр заявил, что Пригожин намерен использовать заявления Вагнера о победах в Соледаре, чтобы укрепить свою репутацию боеспособной боевой силы в отличие от российских вооруженных сил.