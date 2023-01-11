Глава российских наемников Вагнера просил Ожесточенные бои продолжались в восточноукраинском городе Соледор, городке соляных шахт недалеко от города Пакмут, который был захвачен рано утром в среду.
Правительство Украины отрицает утверждения основателя Wagner Евгения Пригожина и не может независимо проверить какие-либо заявления.
«Подразделения Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара… Никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК Вагнера, в Соледарском наступлении не участвовали», — заявил Пригожин в аудиообращении, распространенном его ротой «Конкорд».
Пригожин сказал, что центр Соледара, расположенный в 15 километрах от раздираемого войной Пакмута, был «котлом» городских боев, что противоречит более ранним заявлениям о полном контроле над городом.
Он сказал, что число пленных будет обнародовано позже в среду.
На фотографии, опубликованной в Telegram-канале Concord, видно, как Пригожин позирует с войсками Вагнера в месте, которое было идентифицировано как соляная шахта в Соладер. Российские государственные СМИ сообщили, что Вагнер захватил соляные копи Соледар после «ожесточенного боя».
Пригожин является союзником президента России Владимира Путина, который попал под санкции Запада. Его публичный авторитет в последние месяцы вырос, поскольку он открыто критиковал некоторых высших российских военных чиновников за неудачи на полях сражений в Украине.
Во вторник базирующийся в США военный аналитический центр заявил, что Пригожин намерен использовать заявления Вагнера о победах в Соледаре, чтобы укрепить свою репутацию боеспособной боевой силы в отличие от российских вооруженных сил.
Захват Соледара — главная цель российских военных в их более крупной кампании по захвату Пакмута, где Россия и Украина понесли тяжелые потери за месяцы ожесточенных боев.
Но заместитель министра обороны Украины Анна Мальер заявила, что по состоянию на вторник боевые действия в Соледоре все еще усиливаются.
«Противник игнорирует большие потери личного состава и продолжает энергично штурмовать», — Reuters. Цитируется Как говорит Малье. «Подступы к нашим позициям просто завалены телами убитых бойцов противника».
Министерство обороны Украины был приглашен Пасьянс «Мазохистская» Буря.
«Даже понеся большие потери, [R]«Россия все еще отчаянно пытается захватить Соледар, где находится крупнейшая в Европе соляная шахта», — говорится в сообщении.
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