Сообщается, что печально известная группа Вагнера создает собственную военную полицию, чтобы заставить соперничающие российские силы соблюдать правила группы наемников и признать ее «полную власть» на оккупированных территориях Украины.

Смелый план — лишь последний в длинной череде ударов основателя Вагнера Евгения Пригожина по своим противникам в Министерстве обороны России — был подробно описан в списке вакансий группы, опубликованном в четверг в социальных сетях.

Вагнер приглашает бывших сотрудников [of the security services] Имеет опыт оперативной работы и арестов» за выполнение задач в зоне боевых действий», — говорится в сообщении группы.

Независимое новостное издание первая Сообщается, что один из ее корреспондентов позвонил по номеру, указанному в объявлении о приеме на работу, и ему сообщили, что на оккупированных территориях Украины будет действовать новая «военная полиция».

«Вы должны убедиться, что все соблюдают правила компании. Обратите внимание, что здесь нет воров и воров, нет побоев, пьянства и т. д.», — процитировал он одного новобранца, которого назвали только Деннисом.

Он сказал, что новому персоналу военной полиции также будет поручено отсеивать и допрашивать «диверсантов», а также «захватывать» регулярные российские подразделения Минобороны России.

«Ублюдки там размножились и напились, как свиньи, — цитируют его слова.

А список вакансий гласил: «Без сомнения, работать будет интересно».

Эта новость появилась, когда Пригожин удвоил свои усилия, чтобы развеять почти все заявления об «успехах» на поле боя, сделанные высшими военными офицерами России. В то время как Министерство обороны России приводило вымышленные цифры, утверждая, что оно остановило украинское контрнаступление на своем пути, Пригожин сказал, что все эти восторженные оценки — «ложь».

«Они приносят на стол вождя много всякой ерунды… [Defense Minister Sergei] Шойгу и [Chief of the General Staff Valery] У Герасимова простой подход: ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили», — сказал он через свою пресс-службу.

«Однажды Россия проснется и обнаружит, что Крым уже передан украинцам. Налицо категорическое предательство интересов РФ, и все это происходит на фоне потерь», — сказал он.