Вада видит распространение Haas F1 после запрета на российский флаг

В пятницу Хаас представил новый дизайн своего автомобиля VF-21 с красным, белым и синим цветами российского флага, отражающим нового титульного спонсора Урала Кали, сторонника пилота Никиты Масебина.

Но он выразил обеспокоенность по поводу соблюдения постановления Спортивного арбитражного суда (CAS), объявившего в декабре, что российским спортсменам будет запрещено участвовать во Всемирных играх в течение следующих двух лет.

Запрет на допинг и сокрытие, введенный правительством на зимних Олимпийских играх 2014 года, последовал за расследованием Вады, которое рекомендовало четырехлетний запрет.

Российская автомобильная федерация подтвердила в феврале, что это распространится на чемпионат мира FIA, а это означает, что Масебин не сможет выступать под российским флагом в этом году.

Масебину запрещено использовать национальные символы, флаги или эмблемы, а также слова «Россия» или «Русский» на своей одежде или снаряжении.

Хаас сказал, что его презентация не была направлена ​​на то, чтобы избежать решения CAS, но Вада подтвердил, что рассмотрит этот вопрос.

Haas VF-21 Фото: команда Haas F1

«Wada знает об этом и изучает его с соответствующими властями», – сказал Autosport представитель Wada.

Судя по всему, существует неопределенность в отношении постановления о том, что российские спортсмены «не будут показаны на публике». […] Любой государственный герб или другой государственный герб Российской Федерации может быть размещен на их одежде, экипировке или других личных вещах на неопределенный срок. “

После запроса Autosport о соблюдении распределения Haas FIA сообщила: «Комиссия прояснила распределение с FIA – решение CAS не исключает использования цветов российского флага».

В первоначальном отчете Российской автомобильной федерации Маджебин и другие российские гонщики на чемпионате мира FIA могут использовать цвета российского флага и аббревиатуру RAF, что означает «Российская автомобильная федерация».

«Мы не можем использовать российский флаг в качестве российского флага, но вы можете использовать цвета в автомобиле», – сказал руководитель Haas F1 Гундер Штайнер.

«В конце концов, это спортсмен, который не может показать российский флаг, а не команда. Команда – это американская команда».

Масебин заявил в четверг, что запрет, вступивший в силу перед его первым сезоном в Формуле 1, был «очень неудачным», поскольку он, как ожидается, будет выступать в качестве нейтрального игрока из России.

«В настоящее время я обсуждаю, как меня будут классифицировать», – сказал Масебин.

«Пока не видно конца».