Вада видит распространение Haas F1 после запрета на российский флаг

В пятницу Хаас представил новый дизайн своего автомобиля VF-21 с красным, белым и синим цветами российского флага, отражающим нового титульного спонсора Урала Кали, сторонника пилота Никиты Масебина.
Но он выразил обеспокоенность по поводу соблюдения постановления Спортивного арбитражного суда (CAS), объявившего в декабре, что российским спортсменам будет запрещено участвовать во Всемирных играх в течение следующих двух лет.
Запрет на допинг и сокрытие, введенный правительством на зимних Олимпийских играх 2014 года, последовал за расследованием Вады, которое рекомендовало четырехлетний запрет.
Российская автомобильная федерация подтвердила в феврале, что это распространится на чемпионат мира FIA, а это означает, что Масебин не сможет выступать под российским флагом в этом году.
Масебину запрещено использовать национальные символы, флаги или эмблемы, а также слова «Россия» или «Русский» на своей одежде или снаряжении.
Хаас сказал, что его презентация не была направлена на то, чтобы избежать решения CAS, но Вада подтвердил, что рассмотрит этот вопрос.
Haas VF-21
Фото: команда Haas F1
«Wada знает об этом и изучает его с соответствующими властями», – сказал Autosport представитель Wada.
Судя по всему, существует неопределенность в отношении постановления о том, что российские спортсмены «не будут показаны на публике». […] Любой государственный герб или другой государственный герб Российской Федерации может быть размещен на их одежде, экипировке или других личных вещах на неопределенный срок. “
После запроса Autosport о соблюдении распределения Haas FIA сообщила: «Комиссия прояснила распределение с FIA – решение CAS не исключает использования цветов российского флага».
В первоначальном отчете Российской автомобильной федерации Маджебин и другие российские гонщики на чемпионате мира FIA могут использовать цвета российского флага и аббревиатуру RAF, что означает «Российская автомобильная федерация».
«Мы не можем использовать российский флаг в качестве российского флага, но вы можете использовать цвета в автомобиле», – сказал руководитель Haas F1 Гундер Штайнер.
«В конце концов, это спортсмен, который не может показать российский флаг, а не команда. Команда – это американская команда».
Масебин заявил в четверг, что запрет, вступивший в силу перед его первым сезоном в Формуле 1, был «очень неудачным», поскольку он, как ожидается, будет выступать в качестве нейтрального игрока из России.
«В настоящее время я обсуждаю, как меня будут классифицировать», – сказал Масебин.
«Пока не видно конца».