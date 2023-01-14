ВАДА: Россия не нашла вины в допинговом деле Валиевой – NBC Connecticut

Российский суд постановил, что фигуристка Камила Валиева «не допускала вины или халатности» в деле о допинге, которое потрясло прошлогодние зимние Олимпийские игры, заявило в пятницу Всемирное антидопинговое агентство.

Российская лыжница выиграла олимпийское золото в командных соревнованиях в феврале, прежде чем было объявлено, что образец, который она сдала за два месяца до этого, дал положительный результат на запрещенное вещество. О результате сообщили позже, потому что лаборатория, которая исследовала образец, пострадала от эпидемии коронавируса.

Всемирное антидопинговое агентство было «обеспокоено» тем, что комитет Российского антидопингового агентства решил дисквалифицировать Валееву всего за один день чемпионата России 2021 года, где была взята проба.

Суд установил, что хотя спортсменка и допустила нарушение антидопинговых правил, она не несет в связи с этим «никакой вины или халатности». был собран.

Всемирное антидопинговое агентство заявило, что полностью рассмотрит решение, прежде чем принять решение о дальнейших шагах. ВАДА ранее жаловалось, что Россия слишком долго принимает решение по делу Валиевой, и добивалось его передачи в швейцарский Спортивный арбитражный суд.

«Основываясь на элементах дела, о которых ВАДА уже известно, ВАДА обеспокоено обнаружением «отсутствия вины или халатности» и, не колеблясь, воспользуется своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд в случае необходимости», — заявили в ВАДА.

Когда ВАДА представило свое предыдущее заявление о медленном рассмотрении дела Россией, суд заявил, что агентство указало, что будет настаивать на четырехлетнем запрете.

Российское агентство, известное как РУСАДА, не опубликовало постановление. Ранее он заявлял, что не будет публиковать никаких результатов, связанных с этим случаем, потому что Валиевой было всего 15 лет, когда у нее был положительный результат на вирус.

Исполнительный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила российскому государственному информационному агентству ТАСС, что ее агентство также может рассмотреть возможность обжалования собственного судебного решения. Она добавила, что Росада получила только краткое постановление, содержащее постановление, и все еще ожидает полного решения.

В зависимости от окончательного результата любой апелляции дело может привести к тому, что Соединенные Штаты перейдут из серебра в золото в командном зачете. Церемония награждения на соревнованиях не состоялась из-за потрясений, вызванных делом Валиевой, и американские фигуристы заявили, что разочарованы задержкой.

Обычно CAS обрабатывает дела месяцами. Предыдущая коллегия судей Спортивного арбитражного суда разрешила Валиевой участвовать в женских индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине даже по подозрению в употреблении допинга, отчасти из-за ее возраста. В женских соревнованиях она заняла четвертое место, а другая россиянка Анна Щербакова завоевала золотую медаль.

Пятничное заявление ВАДА вряд ли окажет существенное влияние на сезон сноуборда. Фигуристы из России и ее союзника Беларуси по-прежнему отстранены от международных соревнований после вторжения России в Украину. Валиева в этом сезоне выступала во внутренних турнирах России, пока дело находится в производстве.

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