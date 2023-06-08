Важность прав человека для безопасности в регионе: Заявление Великобритании в ОБСЕ

Спасибо господин президент. Добро пожаловать в Постоянный совет, ХК. Сегодня у нас есть хорошая возможность выразить нашу признательность от имени Соединенного Королевства за ваши усилия и усилия ваших предшественников.

Великобритания считает, что инклюзивные демократические институты и подотчетное правительство являются основой открытого, стабильного и процветающего общества. Сообщества с полным участием женщин и маргинализированных групп и равными правами для всех. Гибкие, отзывчивые и представительные сообщества.

Однако мы наблюдаем авторитарное влияние на подъем государств в регионе ОБСЕ, а также отступление от демократии, ограничение гражданского пространства и отказ от прав.

Везде, где нарушения и злоупотребления правами человека остаются беспрепятственными, сеются семена конфликта, часто с разрушительными последствиями для общества и нации.

Действительно, в прошлогоднем отчете Московского механизма показано, как усиление внутренних репрессий в России привело к внешней агрессии и, в конечном итоге, к незаконному вторжению России в Украину в феврале 2022 года. Как государства-участники, наше всеобъемлющее определение безопасности требует, чтобы мы работали усерднее, чем когда-либо, для укрепления демократической стойкости и гуманизма. человека.

ХК, как известно, путинская война повлияла на осуществление почти всех прав человека в Украине. Отчеты Управления Верховного комиссара по правам человека и институтов ОБСЕ помогают нам понять масштабы ущерба. В нем описываются военные преступления, а также российские ограничения свободы религии и убеждений, свободы передвижения и свободы объединений.

Благодарим вас за неизменную приверженность вашего офиса документированию и освещению ситуации с правами человека в Украине, несмотря на работу в сложных условиях. Подобно Московскому механизму ОБСЕ и Инициативе по наблюдению за Украиной, отчеты вашего офиса помогают международному сообществу понять масштабы и масштабы нарушений со стороны России и систематического применения насилия. Это вносит жизненно важный вклад в обеспечение ответственности за действия России. Например, отчет Комиссии ООН по расследованию в марте этого года дал важную информацию о депортации детей из Украины.

События на Украине отражают годы притеснений, которым путинский режим подверг народ Крыма и народ России. Вторя озабоченности Специального докладчика ООН по пыткам в отношении лечения и здоровья Алексея Навального, я пользуюсь этой возможностью, чтобы призвать российские власти обеспечить, чтобы г-н Навальный получил своевременную и всестороннюю медицинскую помощь.

Я также пользуюсь этой возможностью, чтобы еще раз заявить о поддержке Великобританией назначения первого Специального докладчика ООН по правам человека в Российской Федерации Марианны Кажаровой. Великобритания с нетерпением ждет публикации своего доклада в сентябре 2023 года.

Наконец, подводя итог, я хотел бы на этом форуме напомнить о важности институтов ОБСЕ для защиты прав человека. Работа БДИПЧ жизненно важна для укрепления долгосрочной безопасности в регионе ОБСЕ. Все государства-участники обязаны обеспечить достаточный бюджет БДИПЧ для продолжения выполнения своего мандата.

Верховный комиссар, спасибо, что вы сегодня здесь. Великобритания надеется на продолжение сотрудничества с вами и вашим офисом, отстаивая в рамках ОБСЕ важность прав человека и демократии в качестве основы для нашей коллективной безопасности. Спасибо господин президент.