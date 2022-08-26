Важные арктические исследования могут быть потеряны после войны с Россией

знание исчезает

Баш из Bjerknes Center ставит под сомнение решение о временном прекращении сотрудничества.

«Правильно ли было прекращать сотрудничество с Россией, потому что Брюссель считал это важным? Долгосрочные последствия паузы проблематичны. Мы не можем просто нажать кнопку через три года и возобновить сотрудничество. Все нужно перестраивать», говорит ученый.

Исчезает не только лед, но и знание, если им не поделиться и не защитить.

Однако у исследовательского комитета нет немедленных решений проблемы. Это уже не так просто, как Россия против Запада, и Россия закрыла каждый обмен информацией. Пробелы, существовавшие ранее, были заполнены.

бьет

Ойвинд Пааше считает, что хотя рамки изменились, ученым все еще нужно найти способы обмена информацией.

«Преимущество научной дипломатии в том, что все ученые участвуют добровольно. Всегда найдется кто-то, у кого есть возражения против высказываний, и отдельный ученый должен сделать свои собственные оценки и спросить себя, может ли он выступить на каком-либо форуме и предложить эту поддержку. Теперь есть больше ответов на вопросы, которыми не поделились», — говорит Баш.

Ученый считает, что «когда мы получили сообщение о том, что не можем работать с Россией, это было поражением».

менее важно

Исследователь климата и президент Норвежской научной академии полярных исследований Грет Хофельсрод считает, что исследования климата не являются главным приоритетом во время войны, потому что речь идет не об экономике или безопасности.

Например, сотрудничество в области рыболовства между Норвегией и Россией находится под защитой, о чем неоднократно заявлял министр рыболовства Бьорн Скьеран (Ап).

Ученые не разделяют этого мнения.

«Но исследования проводятся между отдельными людьми и просто менее актуальны на государственном уровне», — говорит Хофлсруд HNN.

«Это очень печально для нас. Мы получаем электронные письма от наших российских коллег, где они пишут, что это, вероятно, будет последнее, что мы слышим от них, пока это не закончится, и что они боятся писать. И именно тогда мы понимаем, что то, что мы построенный за много лет стал, — говорит полярник. — Сейчас он в плохом состоянии».

— для OOS er det veldig trist. Вы можете получить мгновенное сообщение от русского коллеги der de skriver по адресу dette nok er det siste vi hører fr dem Inntil dette er over, og at de ikke tør skrive. Вы можете найти первую часть экрана, когда дойдете до часов напротив гонщиков, а затем от поларфорскерена.

— Значит, исследования в Арктике имеют меньший политический приоритет, как вы считаете?

«Да, я понимаю, что Норвежский исследовательский совет замораживает средства для российских ученых, но они могут поощрять нас к продолжению сотрудничества, если российские ученые осмелятся. Когда дело доходит до рыболовства, речь идет об экономике, и это важный бинарный вопрос, но когда дело доходит до исследований, можно приостановить их». Но после войны нелегко начать заново, потому что нам нужно восстановить доверие, и в этой области многое произойдет», — заключает Хофльсруд.