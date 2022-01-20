Валеева возглавляет молодежную сборную России по фигурному катанию.

МОСКВА (Рейтер) — Чемпионка Европы Камила Валеева возглавит сборную России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине в следующем месяце, где доминирует группа талантливых подростков, которые будут стремиться устранить соперницу.
15-летняя спортсменка, обладательница мировых рекордов в короткой программе среди женщин, а также в произвольной программе и в сумме, возглавила на прошлой неделе сборную России по количеству медалей в женском одиночном разряде на чемпионате Европы и будет фаворитом, чтобы повторить этот подвиг в Пекине.
Федерация фигурного катания на коньках России объявила в четверг, что Валеева присоединится к 17-летней чемпионке мира Анне Щербаковой в Пекине и Александре Трусовой, которая заняла нижние пьедесталы на пьедестале почета на чемпионате Европы. Все трое известны своими высокими четверными прыжками.
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У мужчин дебютируют на Олимпийских играх 18-летние чемпионы Европы Марк Кондратюк и Андрей Мозалев.
26-летний Михаил Коляда надеется улучшить свое восьмое место на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галямов – сильные претенденты на золото в парном разряде.
Дуэт ветеранов Евгения Тарасова и Владимир Морозов, завоевавшие в этом году серебро чемпионата Европы, примут участие во второй своей Олимпиаде. Они заняли душераздирающее четвертое место на Играх 2018 года.
К ним присоединится многообещающий дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, чемпион Европы 2020 года и бронзовый призер 2021 года.
В танцах на льду чемпионы мира и Европы Виктория Синицына и Никита Кацалапов с нетерпением ждут подиума в Пекине.
В команду также вошли танцоры на льду Александра Степанова, Иван Букин, Дайана Дэвис и Глеб Смолкин.
Российским спортсменам запрещено участвовать в крупных международных соревнованиях под своим флагом и национальным гимном до декабря 2022 года в рамках наказания за допинг.
На Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля, россияне выступят как представители Олимпийского комитета России под аббревиатурой «ОКР».
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(Отчетность Габриэля Тетро-Фарбера) Под редакцией Приты Саркар
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