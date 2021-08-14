Валенсия забила красную карточку на третьей минуте и обыграла Хетафе в первом сезоне, Sports News, First Post

Российский нападающий Денис Черышев упал в штрафной, а Карлос Солер снял пенальти.

Карлос Солер забил единственный гол в победе «Валенсии» над «Хетафе» со счетом 1: 0, начавшей сезон Ла Лиги. Агентство Франс Пресс

Валенсия преодолела красную карточку на третьей минуте и обыграла «Хетафе» со счетом 1: 0 в мучительном стартовом матче в Ла Лиге в пятницу.

Защитник Уго Гийламон получил красное сразу после опасного подката сербского полузащитника «Хетафе» Неманьи Максимовича.

После консультации с рефери по поводу повторного просмотра видео это было самым быстрым удалением в истории первого сезона Ла Лиги.

Такая же ошибка была совершена уже через 39 секунд матча.

Через восемь минут после увольнения Гиймона впереди вышла Валенсия.

Российский нападающий Денис Черышев упал в штрафной, а Карлос Солер снял пенальти.

«Это был не тот матч, который мы хотели, потому что падение игрока на третьей минуте – не лучшая ситуация», – сказал Солер.

“Хьюго не ошибается. Я не знаю, красный ли он. Это вещи, которые происходят в футболе, и вы учитесь у них. Когда он покинул поле, я сказал ему, что мы выиграем для него, и мы сделали это”.

Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили, арендованный тбилисским «Динамо», спас два отличных гола в конце игры, лишив «Хетафе» сравнимого счёта.

Страдания Хетафе закончились, когда Эрик Капако был удален за вторую желтую карточку на 76-й минуте.