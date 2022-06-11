Валерий Рюмин, установивший рекорд выносливости в космосе, скончался в возрасте 82 лет.

В понедельник скончался советский командир танка Валерий Рюмин, ставший космонавтом и проведший в космосе более года, установив рекорды выносливости, а спустя 18 лет в другом полете, на этот раз на американском космическом челноке. Ему было 82 года.

О его смерти сообщила Роскосмос. Дмитрий Рогозин, директор компании, назвал смерть г-на Рюмина «невосполнимой потерей», но не сказал, где он умер и по какой причине.

Первая миссия г-на Рюмина на корабле «Союз-25» должна была занять 90 дней, но закончилась всего через два дня, когда корабль не смог состыковаться с орбитальной космической станцией «Салют-6».