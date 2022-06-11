Валерий Рюмин, установивший рекорд выносливости в космосе, скончался в возрасте 82 лет.

В понедельник скончался советский командир танка Валерий Рюмин, ставший космонавтом и проведший в космосе более года, установив рекорды выносливости, а спустя 18 лет в другом полете, на этот раз на американском космическом челноке. Ему было 82 года.
О его смерти сообщила Роскосмос. Дмитрий Рогозин, директор компании, назвал смерть г-на Рюмина «невосполнимой потерей», но не сказал, где он умер и по какой причине.
Первая миссия г-на Рюмина на корабле «Союз-25» должна была занять 90 дней, но закончилась всего через два дня, когда корабль не смог состыковаться с орбитальной космической станцией «Салют-6».
В своих следующих двух полетах г-н Рюмин и его коллеги установили рекорды продолжительности полета в космосе: 175 дней с Владимиром Лякповым на корабле «Союз-32» в 1979 году и 185 дней с Леонидом Поповым на корабле «Союз-35» в 1980 году.
Эти ранние путешествия считались бесценными для их научного прогресса. Они также были пропагандистскими материалами.
Г-н Рюмин и его команда проводили эксперименты, в том числе тестировали гамма-телескопы и высиживали перепелиные яйца. Они приняли первых кубинских, венгерских и вьетнамских астронавтов на космической станции и были показаны в прямом эфире на видеоэкране на стадионе в Москве во время летних Олимпийских игр 1980 года.
К тому времени, когда г-н Рюмин вышел на пенсию в 1980 году, после своего третьего полета, он провел в космосе 362 дня, что является рекордом для любого астронавта или астронавта того времени.
С 1981 по 1989 год — руководитель полетов космических станций «Салют-7» и «Мир». (Салют отклонился в 1985 году и был восстановлен Советами в ходе спасательной операции, которая легла в основу российского фильма 2017 года «Салют-7».) Позже он руководил российской частью программы шаттла «Мир», первой совместной программой НАСА и России Космическое агентство.
В 1998 году, через 18 лет после своего третьего и, возможно, последнего полета, г-н Рюмин подал заявку на вступление в экипаж американского космического корабля «Дискавери» STS-91. Шаттл должен был состыковаться с российской космической станцией «Мир», которая находится на орбите уже 12 лет.
сказал в Интервью с НАСА За два месяца до запуска.
«Я подумал, что человеку с опытом работы в авиации и очень хорошей жизнью будет очень полезно посетить станцию», — добавил он. «Я думаю, что смогу увидеть больше деталей и вещей, чем более молодые астронавты или члены экипажа».
Г-ну Рюмину пришлось сбросить около 55 фунтов, чтобы претендовать на это назначение. «Дискавери» состыковался с «Миром» в июне 1998 г.; Он провел четыре дня на космической станции, прежде чем вернуться домой, проведя в космосе в общей сложности 371 день во всех четырех миссиях.
«Во время этих совместных операций в рамках программы Фазы 1 мы многому научились», Он сказал. «Мы научились понимать друг друга. Мы познакомились с философией каждой страны».
Валерий Викторович Рюмин родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре на Дальнем Востоке России. В 1958 году окончил Калининградский техникум машиностроения.
Он был командиром танка в армии с 1958 по 1961 год и получил диплом в области электроники и вычислительной техники в 1965 году в Московском лесотехническом институте, где он специализировался на системах управления космическими кораблями.
После работы в Ракетно-космической корпорации г-н Рюмин в 1973 году поступил в отряд космонавтов. Ему дважды было присвоено звание Героя Советского Союза.
Среди выживших его жена Елена Кондакова, космонавт; Их дочь Евгения. И двое детей, Виктория и Вадим, от предыдущего брака с Натальей Рюминой.
Будучи аспирантом, г-н Рюмин стажировался в компании, изготовившей первый спутник. Но он сказал в интервью НАСА, что никогда не мечтал, что однажды он тоже будет вращаться вокруг Земли.
«В те времена это было похоже на большую фантазию, и я никогда не думал, что сделаю то, что я сделал», — сказал он. «Я и мечтать об этом не мог.
Он добавил: «Теперь дети могут мечтать, и они могут сказать с раннего возраста: «Я буду космонавтом или космонавтом». Люди моего поколения не могли даже мечтать об этом, потому что они не знать, о чем они мечтали в то время.
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