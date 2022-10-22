Валттери Боттас выводит Alfa Romeo на новый уровень

Остин, Техас. Бывший чемпион IndyCar Алекс Баллоу едва начал свою первую живую сессию Гран-при за рулем автомобиля F1. Когда он заявил, что ощущения и скорость McLaren были «сумасшедшими».

Спустя несколько мгновений Логан Сарджент из Williams жаловался на потерю сцепления шин с дорогой, как ветеран Формулы-1.

Пятничный Гран-при США увидел свою первую премьеру Circuit of the Americas на 60-минутной первой сессии дня, что дало серии возможность заглянуть в потенциальное будущее гонщиков сети.

Балу закончил его с улыбкой на ухо и захотел еще.

«Очень счастлив,» сказал испанец. «Это была моя мечта».

Баллоу провел тест-драйв автомобиля F1 2021 года, но вождение текущей версии Даниэля Риккардо на живой трассе превзошло его ожидания. Он въехал на нем глубоко в зоны торможения и повороты, чтобы выжать максимум из своего времени.

Он также должен был быть осторожен.

«Это было быстро!» Он сказал. «Тогда у вас есть пробки, вы не хотите никому мешать, и у вас есть машина, которая не ваша. Я пытался позаботиться о машине».

Формула 1 требует от всех команд использовать резервных пилотов на две тренировки в этом сезоне. Это привело к тому, что за руль усадили четырех новых игроков, а также Антонио Джовинацци, который раньше играл в Формуле-1.

Все они подняли ягодицы и оказались в пятерке худших участников сессии.

«Сегодня наша программа заключалась в том, чтобы не ехать быстро», — сказал Баллоу. «Это было сделано для того, чтобы получить данные».

Балу был самым громким именем в группе. После победы в чемпионате IndyCar 2021 года команда Team Arrow McLaren SP попыталась добавить его в свой состав на 2023 год. В конечном итоге он был проведен по текущему контракту Chip Ganassi Racing. Когда команды не могли договориться о поглощении.

Палоу разрешен тест-драйв McLaren, но он не присоединится к гоночной программе McLaren до 2024 года. И хотя он как гонщик сказал, что F1 всегда будет мечтой, он по-прежнему счастлив участвовать в гонках IndyCar.

«Я все так же улыбаюсь в IndyCar, — сказал Баллоу. «Как гонщик, который любит автоспорт, Формула 1 — это то место, куда вы хотите попасть. На протяжении всей своей карьеры я понимал, что Формула 1 — это не то место, где я мог бы добиться успеха. Я прошел через IndyCar, и мы добились этого. Забавно, что имея это Чемпионат IndyCar дал мне возможность быть здесь сегодня.

«Я наслаждался каждой секундой этого», — сказал он. «Я не гонюсь за этим. Если кто-то возьмет меня на прогулку, я поведу его. Это предел мечтаний. (Но) у меня есть карьера в IndyCar, мы добились успеха, и я хочу выиграть как можно больше чемпионатов. ».

Сержант берет на себя другое ожидание и давление. 21-летний игрок может быть поклонником американских гонщиков в США и крупных спонсоров, которые жаждут его.

В Формуле-1 не было американца на стартовой решетке со времен Александра Росси в 2015 году, а чемпиона не было со времен Марио Андретти в 1978 году. В настоящее время Сарджент занимает третье место в серии F2.

В пятницу он поехал вместо Николаса Латифи, который не останется в Williams на 2023 год. Команда еще не объявила о замене, и в списке может быть сержант.

«Нужно быть в здравом уме, держать себя в руках и делать разумную работу. Но это было сумасшествием, все происходило так быстро и резко», — сказал Сарджент.

Запасной пилот Alfa Romeo 2023 Тео Пуршер управлял Валттери Боттасом. 19-летний француз на данный момент занимает второе место в зачете F2. Тео Шварцман, 23-летний пилот Ferrari, руководил сессией Шарля Леклерка.

Джовинацци, который провел 67 матчей в Формуле-1 и в настоящее время является резервным пилотом Ferrari, управлял Кевином Магнуссеном из Haas. Итальянец набрал всего несколько кругов, когда развернулся и врезался в стену.

Ferrari лидировала в обеих сессиях, во главе с Карлосом Сайнсом в первой и Леклерком во второй. Оба надеются бросить вызов сезонному чемпиону Максу Ферстаппену в Red Bull за первое место в субботу. Предыдущие девять гонок были выиграны с первого ряда.

Водитель Haas Мик Шумахер получил уведомление Ему нужно набирать очки и не разбивать свою машину в последних четырех гонках, если он хочет сохранить свое место в 2023 году.

Сын бывшего семикратного чемпиона Михаэля Шумахера набрал очки только в двух гонках в этом сезоне, и ни разу с июля в Австрии. Но на этой неделе его защищал товарищ по команде Кевин Магнуссен.

«В последнее время мне было очень трудно победить его, — сказал Магнуссен. «Я думаю, что то, как он сейчас водит машину, определенно заслуживает места в стартовой решетке. Но я не имею никакого влияния. Это полностью не в моей власти, и я могу только пожелать ему удачи».

Семикратный чемпион Mercedes Льюис Хэмилтон сказал, что Формула-1 и группа владельцев Liberty Media должны были вмешаться, чтобы помочь спасти финальные гонки женского сезона серии W.

Гонки серии W проводились в третьем сезоне, но последние соревнования в Остине и на следующей неделе в Мехико были отменены после того, как крупный инвестор потерпел неудачу.

«У этих замечательных молодых гонщиков действительно нет возможности попасть в Формулу-1, и есть люди, которые говорят, что мы никогда не увидим женщин-гонщиков Формулы-1», — сказал Хэмилтон. «Поэтому эту историю не стоит публиковать… Поскольку у «Формулы-1» и «Либерти» все так хорошо, они не так уж много могут помочь в этой области».