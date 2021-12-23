Валюты развивающихся рынков выросли до двухнедельного максимума на помощи Omicron, лира продолжала расти

Глаза лиры, лучшая неделя за всю историю, хотя и на слабом рынке

Взгляд на ежегодную пресс-конференцию Путина

Компании чешской короны после повышения процентной ставки на 100 базисных пунктов

(Рейтер) — Валюты развивающихся стран подскочили до самого высокого уровня за две недели в четверг, а акции выросли третью сессию подряд на ожиданиях того, что мировая экономика сможет справиться с быстро распространяющейся переменной коронавируса.

Индекс MSCI Emerging Markets Currency Index (.MIEM00000CUS) вырос на 0,3%, при этом турецкая лира продолжила на этой неделе ошеломляющее ралли с рекордных минимумов после того, как правительство приняло ряд мер по поддержке неустойчивой валюты. Читать далее

Лира подскочила еще на 5% до 11,40 по отношению к доллару, увеличив общий недельный прирост до более чем 40% и вернувшись к лучшему еженедельному показателю за всю историю, несмотря на менее ликвидные праздничные рынки.

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Опасения по поводу нетрадиционной экономической политики Анкары, включая настойчивое снижение процентных ставок в то время, когда инфляция растет, ударили по валюте, в результате чего в понедельник она упала до рекордно низкого уровня 18,4.

Курс валюты вырос на этой неделе после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство и центральный банк будут гарантировать некоторые депозиты в местной валюте от убытков от девальвации иностранной валюты, что продолжает вызывать опасения у некоторых инвесторов.

— сказала Ипек Озкардеская, главный аналитик Swissquote Bank.

«Этот уровень сложности политики снизится и ударит по турецкой лире. Показатели инфляции в следующем месяце могут стать отправной точкой».

Данные о валютных резервах Турции за неделю, закончившуюся 17 декабря, будут опубликованы позже в тот же день.

Графика Рейтер

В целом аппетит к риску улучшился, поскольку инвесторы стали с оптимизмом смотреть на восстановление мировой экономики после того, как данные показали более высокий, чем ожидалось, рост потребительского доверия в США, а также исчезли некоторые опасения по поводу серьезности переменной коронавируса Omicron.

Индекс акций развивающихся стран (.MSCIEF) вырос на 0,9%, отражая рост мировых акций.

Российский рубль вырос до самого высокого уровня за более чем месяц по отношению к доллару, когда президент Владимир Путин выступил на пресс-конференции на фоне постоянной озабоченности по поводу противостояния между Россией и Западом по поводу стремления Украины к вступлению в НАТО.

Россия перебросила десятки тысяч солдат к своей границе с Украиной, но отвергла обвинения Украины и США в том, что она может вторгнуться уже в следующем месяце. Читать далее

По отношению к евро чешская крона колебалась около самого высокого уровня с февраля 2020 года после того, как в среду удивила центральный банк повышением процентной ставки на 100 базисных пунктов, заявив, что он готов сделать больше для сдерживания инфляции.

Несколько центральных банков в развивающихся странах в этом году агрессивно повысили процентные ставки для борьбы с растущей инфляцией, но перспектива ужесточения процентных ставок в США, замедление роста китайской экономики и сильный доллар в этом году удерживают активы развивающихся рынков под давлением.

Для получения ГРАФИКИ динамики валютных рынков на развивающихся рынках в 2021 г. см. http://tmsnrt.rs/2egbfVh

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Самые важные новости развивающихся рынков

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Дополнительный репортаж Шрути Шанкара и Бансари Маюра Камдара из Бангалора; Редакция Uttaresh.V

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