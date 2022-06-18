Вампиры со скрытой пропускной способностью съедают ваш лимит данных дома

Если вы находитесь под бременем ограничений данных, наложенных вашим интернет-провайдером, отслеживание «присосок к пропускной способности» с использованием всех ваших ценных данных избавит вас от дополнительных сборов и хлопот. Вот где искать.

Кто такие вампиры пропускной способности?

Несколько лет назад было много разговоров об «энергетических вампирах» — устройствах в доме, которые поглощают много электроэнергии, даже когда не используются активно.

Одним из наиболее ярких примеров этой проблемы, которая в то время привлекла внимание всей страны, были кабельные коробки — некоторые из них вышли из строя. Больше энергии в год от холодильника.

В том же духе — я думаю, сегодня мы просто удвоим ваши ссылки на вампиров — вампиры полосы пропускания — это устройства в вашем доме, которые используют данные, когда вы не используете их активно.

Иногда использование этих данных, даже если это не похоже на активное использование с вашей стороны, является частью функциональности устройства, и вам придется с этим смириться. В других случаях использование тривиально (или, по крайней мере, не вовремя), и вам нужно будет сократить.

Если у вас безлимитный интернет, то эта статья в конечном итоге будет для вас скорее любопытной, чем что-либо еще.

Но для людей, которые имеют дело с ограничениями данных интернет-провайдера и боятся переплаты за Продувая эти шляпыотслеживание любого расточительного использования данных в их сети является стоящим делом.

Прежде чем мы перейдем к списку распространенных (и обычно упускаемых из виду) «вампиров» интернет-трафика в доме, нам нужно сделать предисловие, указав на нечто важное для ваших усилий по расследованию.

Несмотря на то, что у нас есть обширные знания о компьютерах, гаджетах и ​​приложениях, используемых дома и вокруг него, существует слишком много переменных между устройствами и службами и их настройкой, поэтому мы можем избавиться от всего, что связано с вашей домашней сетью. все ваши данные.

Если вы читаете приведенный ниже список потенциальных виновников и чувствуете, что ничего не выскакивает из возможной причины ваших проблем, вы всегда можете засучить рукава и Проверяйте данные самостоятельно, отслеживая использование Интернета.

В некоторых случаях это, особенно на уровне маршрутизатора, является единственным способом выяснить, какое именно устройство в вашей сети отвечает за проблемы с пропускной способностью.

Ваша возможность отслеживать использование данных на уровне маршрутизатора очень ограничена вашим маршрутизатором и установленной прошивкой, но большинство современных маршрутизаторов имеют встроенные функции, которые помогают вам ориентироваться в использовании данных по типу службы (например, Netflix, Steam и т. д.) и аппаратным обеспечением (например, игровой компьютер, новая камера безопасности, которую вы только что установили, и т. д.)

Начните поиск с вампиров с популярной пропускной способностью

Хотя, как мы только что упомянули, существует почти бесконечное количество аппаратного и программного обеспечения, которое может сделать все возможное, чтобы побить ваш ежемесячный лимит данных, есть некоторые обычные подозреваемые, на которые стоит обратить внимание с самого начала — хотя бы по какой-либо другой причине, чем исключить их.

Вещательные устройства

Вы можете подумать: «Потоковые устройства используют большую пропускную способность? В этом нет ничего нового». Видеопотоки HD и UHD требуют интенсивной полосы пропускания.

Из всех вещей, которые удивляют людей, когда речь заходит о вампирах пропускной способности, мы чувствуем себя комфортно, говоря об этом. Вещательные устройства Как Chromecast и Apple TV, а также умный дом Устройства, подобные Google Гнездо Хаб вверху списка. Конечно, они используют большую пропускную способность, когда вы активны в потоковом режиме, но они также потребляют много данных в режиме ожидания.

Большинство людей просто не осознают, насколько эти устройства разрушаются изо дня в день, но когда вы смотрите на статистику, это очень удивительно. Проблема в том, что режимы заставки на большинстве потоковых устройств работают круглосуточно и без выходных и потребляют довольно много данных.

Например, у меня дома четыре концентратора Nest и пять Chromecast. Каждый из них в режиме простоя ежедневно потребляет около 450 МБ. Таким образом, при наличии только одного в сети это 13,5 ГБ использования данных в режиме ожидания каждые 30 дней. С 9 различными устройствами он увеличивается до 121,5 ГБ. К счастью, благодаря оптоволоконному соединению и отсутствию ограничения данных для меня это не было проблемой. Но если бы у меня был лимит данных в 1 ТБ, около 12% моего месячного лимита было бы съедено бездействующими потоковыми передачами и умными домашними устройствами. Не используйте активно Netflix или что-то в этом роде, просто подумайте о том, чтобы играть на устройствах в течение всего дня.

Хотя вы можете избежать этой проблемы, отключая свои устройства, когда они не используются, это довольно неудобно (а в случае Home Hub и других интеллектуальных дисплеев это противоречит их назначению).

Вместо этого мы рекомендуем вам изменить настройки. Хотя они различаются между устройствами, обычно есть возможность отключить заставки с высоким разрешением (заставки Apple TV 4K красивы, но потребляют много данных) или переключать изображения слайд-шоу на что-то простое и с низким разрешением —Уловка, которую мы рекомендуем укротить использование данных Chromecast.

умные камеры наблюдения

Камеры безопасности старой школы записывают отснятый материал на локальное хранилище и потребляют пропускную способность только тогда, когда вы получаете удаленный доступ к отснятому материалу вдали от дома.

Хотя некоторые из новых интеллектуальных камер безопасности также имеют варианты локального хранения, большинство из них — безусловно, более популярные варианты, такие как Камеры Google Nest И Кольцевые камеры Амазонки— Он основан на облаке и потребляет много трафика. есть у тебя это или нет Домашнее подключение к Интернету может адекватно поддерживать интеллектуальные камеры безопасности Это серьезное соображение.

Например, новые камеры Nest можно использовать где угодно: от 100 до 400 ГБ в месяцИ для каждой камерыпотому что оба Количество загрузок и загрузок в максимальных пределах данных— И облачные камеры загружают много данных. Так что, если вы недавно добавили интеллектуальные облачные камеры безопасности в свою домашнюю сеть и шокированы тем, что измеритель пропускной способности на приборной панели вашего интернет-провайдера показывает, что вы пережевываете свои данные с рекордной скоростью, это хорошее место для расследования. .

Хотя вы не сможете полностью контролировать использование данных облачной камерой безопасности, вы должны иметь возможность вносить коррективы, например, переключать ее на загрузку данных только при обнаружении движения или любые другие подобные корректировки.

Обновления Windows

Windows по умолчанию использует одноранговую систему для оптимизации обновлений Windows. Короче говоря, ваши ПК с Windows будут соединяться вместе, как одноцелевое торрент-облако, для быстрого обмена данными обновлений Windows через Интернет.

Для людей с ограниченной пропускной способностью и данными разумно сделать это Отключить оптимизацию доставки— С небольшой оговоркой. Существует два типа оптимизации доставки: глобальная (когда вы предоставляете общий доступ ПК с Windows повсюду) и локальная (когда вы предоставляете общий доступ только ПК с Windows в вашей локальной сети).

Выберите использование оптимизации доставки только для локальной сети, и это будет сделано. спасти Пропускная способность, потому что один ПК будет загружать обновление, а любые другие локальные ПК с Windows будут извлекать данные оттуда, а не загружать их снова.

Пока вы там, вам может понравиться Отключить автоматические обновления Как правило, вы можете обновить свой компьютер, когда у вас есть дополнительная пропускная способность для копирования.

Автоматические обновления игры

Размеры игр, особенно для названий AAA, просто продолжают снижаться. Вы должны учитывать не только исходный размер загрузки при хранении вашей игровой библиотеки — людям с ограниченным подключением, безусловно, не следует пытаться сразу загрузить вашу большую библиотеку Steam или консоли — вы также должны учитывать обновления.

Даже небольшие обновления (с точки зрения функций и исправлений ошибок) для многих крупных игр. Обновления в Зов долга Франшизы, например, часто весят 10-30 ГБ на обновление или даже больше. Обновление за апрель 2022 г. для Служебный долг: Зона боевых действий Это был колоссальный размер 40 ГБ.

Если вы не играете активно в игру и постоянно отслеживаете использование данных, нет веской причины, чтобы одна или несколько игр извлекали данные месяц за месяцем, если вы не играете в игру. 4% от максимального объема данных в 1 ТБ сжигается Зов долга Обновление, в которое вы даже не будете играть, не имеет особого смысла.

Чтобы избежать этой ловушки, мы рекомендуем зайти в меню настроек игровых клиентов и на ваших консолях, чтобы отключить автоматические обновления. Конечно, это компромисс: если вы забудете обновиться и действительно захотите поиграть в игру через несколько месяцев, вам, возможно, придется какое-то время посидеть, пока вы ее обновляете, но, с другой стороны, ваша информация не будет Потерянный.

«зависшие» обновления

Мы выделили это, потому что это может произойти практически с любым приложением или устройством и не ограничивается Windows или играми.

К счастью, это относительно редкое явление, но когда оно случается, это очень расстраивает. Иногда приложение или устройство загружает обновление и не может установить его или возникает ошибка. Вместо того, чтобы просто сдаться, тот же автоматический триггер, который побудил его загрузить обновление, в первую очередь замечает, что ожидаемое обновление не было завершено, и делает это снова.

Если вы действительно не понимаете, что что-то поглощает все ваши данные, загляните в свой маршрутизатор, как мы объясняли в предыдущем разделе о Определите вампиров полосы пропускания в вашей сети Чтобы сузить его до определенного устройства, лучше, чем ваше соединение. Затем найдите на устройстве все, что пытается обновить, что может зациклиться. Сюда входят обновления ОС, крупные пакетные обновления приложений, обновления игр и т. д.

И если вы действительно застряли в поиске, не забудьте проверить наличие обновлений для приложений или игр, которые вы удалили. Иногда частичное или неправильное удаление приложения может оставить его в подвешенном состоянии, поскольку приложение-компаньон для обновления продолжает стараться изо всех сил, даже если исходное приложение было удалено.

Вредоносное ПО

К счастью, вредоносное ПО, потребляющее вашу пропускную способность, встречается относительно редко, но вы не должны предполагать, что оно не является источником ваших проблем.

Если вы исключили виновников, таких как облачные камеры безопасности, массовые обновления игр и т. д., стоит проверить еще раз. Ваш компьютер свободен от вредоносных программ И Даже ваш роутер. Не все вредоносные программы интенсивно используют полосу пропускания, но некоторые формы.

Сканирование на наличие вредоносных программ и своевременное получение обновлений безопасности помогут защитить ваши отдельные устройства и домашнюю сеть.

Если ни один из распространенных вампиров пропускной способности не является виновником, вернемся к основам — проверке журналов маршрутизатора и проверке отдельных устройств и приложений — чтобы определить, откуда берется весь объем данных.