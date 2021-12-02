Вам нужно как можно скорее посмотреть самый потрясающий научно-фантастический фильм на HBO Max

Лучшие фантастические рассказы Они имеют тенденцию переносить нас в миры и места, непохожие на то, что мы видели раньше, независимо от того, предлагают ли они нам видение будущего (Бегущий по лезвиюА также снежная дыраИли планеты, которые мы еще не открыли.Ad AstraА также Дюна). Однако самые эффективные научно-фантастические фильмы не только показывают нам вымышленные миры и футуристические общества, но и используют их настройки, чтобы отразить и исследовать самые глубокие страхи, страхи и недостатки человечества.

Немногие фильмы делают это так эффективно преследование. Фантастический научно-фантастический фильм 1979 года российского режиссера Андрея Тарковского — один из самых захватывающих фильмов всех времен. Записанный за удивительные 161 минуту, фильм повествует о трех мужчинах, которые исследуют регион, испорченный и измененный неизвестными технологиями за пределами Земли, в надежде исполнить свои величайшие желания. Как и следовало ожидать, путешествие оказывается гораздо более сложным и меняющим реальность, чем они думали.

Главный научно-фантастический фильм сейчас транслируется на HBO Max. Вот почему обратный Он рекомендует вам как можно скорее посмотреть его.

действие в далеком будущем, преследование Он следует за писателем (Анатолий Солоницын) и профессором (Николай Гренко), когда они отправляются в путешествие в соседний район, известный только как «Район», в котором есть комната, которая, как говорят, удовлетворяет самые сокровенные желания любого, кто в нее входит. Его ведет почетный наставник фильма (Александр Кайдановский) через The Zone, преследование Он следует за трио, когда они борются с правилами и опасностями Зоны, места, где, кажется, не действуют простейшие законы физики.

Проще говоря, путешествие, в котором они находятся, — одно из самых удивительных и уникальных в истории кинематографа. Снятый в фирменном стиле режиссера Андрея Тарковского, который предпочитает длинные кадры и художественные композиции быстрым монтажам и энергичным движениям камеры, фильм представляет собой терпеливое и сказочное научно-фантастическое приключение, которое одновременно волнует и завораживает.

преследованиеЦентральное трио выступает вместе в The Zone. Joschino

Это потому, что Тарковский полагается на некоторые действительно гениальные визуальные приемы, которые помогают оживить Зону — и ее запутывающий эффект на всех, кто в нее входит. Например, начальная часть фильма, в которой рассказывается о Стокере, профессоре и писателе, которые выползают из своего города-крепости и прыгают на железнодорожный вагон, который ведет их в этот район, полностью снят в темных тонах. Однако фильм становится цветным в тот момент, когда трое мужчин впервые входят в Зону.

Это отличный визуальный выбор, который ясно демонстрирует, что Зона не похожа на остальную среду фильма. Между тем, на ранних этапах путешествия группы по Зоне Тарковский использует географию на фоне сцены, размывая путь трио и тем самым заставляя вас чувствовать себя потерянным и дезориентированным, как персонажи, из-за силы Зоны.

Когда мужчины позже достигли водоносных горизонтов Зоны, Тарковский использовал свои длинные, уверенные выстрелы с таким же разрушительным эффектом. Это особенно верно, когда героям фильма приходится пробираться через туннели, темные канализации и среды, которые заставляют вас чувствовать, что любая опасность может таиться в следующем углу.

Сталкер лежит в воде рядом с собакой. Joschino

Путешествие фильма по Зоне, наконец, завершается удивительным и запутанным образом. Трио в конце концов добирается до комнаты, но к тому времени, когда они доберутся туда, они уже не будут смотреть на нее теми же розовыми глазами, которые были в начале своего путешествия.

Это разрушительная и зловещая кульминация главного «приключения» фильма, поскольку Тарфовски использует свою камеру и актеров, чтобы создать атмосферу неуверенности и страха. Быстрая обрезка и изменение перспективы добавляют загадочности рассматриваемой последовательности, позволяя нам впервые увидеть вещи глазами Зоны.

но преследование Это не заканчивается тем, что три центральных персонажа прибывают в комнату, которую они искали на протяжении всего фильма. Вместо этого в последние минуты фильма Тарковский не просто ввел преследование полный круг, но также расширяет ее эмоциональные и интеллектуальные рамки, предлагая две новые перспективы ее истории.

И на свою последнюю выходку Тарковский закончил. преследование Последний кадр, который переопределяет все, что вы думали, что знаете о мире кино, и предлагает ответы на многие вопросы. Это так же волшебно и сверхъестественно, как и все, что вы когда-либо видели.