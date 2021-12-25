Вам нужно как можно скорее посмотреть самый недооцененный научно-фантастический фильм о вторжении на Netflix

Мы думали о Конец света от начала мира. От видения к сумасшедший максразмышлять о том, чем превратится наше бурное человеческое общество, опьяняет. Но в современных фильмах апокалипсис стал менее креативным. Кажется, что начало конца всегда происходит в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или Лондоне.

Но этот фильм 2011 года, который транслировался на Netflix, привносит всю классическую магию американского фильма ужасов в место, совершенно незнакомое как персонажам, так и зрителям.

темный час Это российско-американский фильм режиссера Криса Джурака. Пока Горак был американцем, продюсеры были русскими и приступили к созданию научно-фантастического фильма в Москве. Результатом этого партнерства стало уникальное сочетание российских условий и перспектив с американским повествованием и режиссурой.

В фильме рассказывается о пяти инопланетянах: двух американских технических братьях на деловой встрече (Эмиль Хирш и Макс Мингелла), шведских технических братьях и сестрах, которые обманывают их из-за их идеи (Джоэл Кинман), а также американца и австралийца в отпуске (Оливия Тирлби, Рэйчел. Тейлор). Все они оказываются в одном клубе в роковую ночь, где видят яркий свет снаружи, за которым следуют светящиеся шары, разрушающие любого, кто рискнет приблизиться к ним.

Далее следует добрая старомодная схватка за выживание, когда эти выжившие пытаются пробиться к посольству США, но их одного за другим преследуют вторгшиеся инопланетяне, питающиеся электроэнергией.

Вы увидите несколько поношенных вещей: команда болтается в заброшенном торговом центре, как в Заке Снайдере. Рассвет мертвых. Инопланетные захватчики невидимы, как в Ящик для птиц. Но благодаря уникальному подходу и иностранной атмосфере каждая из этих конвенций кажется свежей.

Продюсер Тимур Бекмамбетов сказал: коллайдер Это главное намерение темный час Это было сделано для того, чтобы нарушить правила фильмов о выживании. «Обычно, если ты в темноте, ты боишься. Но в этом фильме все наоборот. В темноте все в порядке. Из-за инопланетян у всех есть фонарики, а если они придут, то ты». Увижу свет », — сказал Бекмамбетов.

Есть два аспекта, которые не способствуют старению. темный час Первоначально он был выпущен в 3D, поэтому есть некоторые классические визуальные эффекты начала 2000-х, используемые только для демонстрации технологии, которая все еще очевидна в версии Netflix. Есть также очевидные сокращения бюджета, но они пошли по уважительной причине: любой излишек явно был вложен в спецэффекты, которые были действительно впечатляющими для своего времени.

Выжившие прячутся от скрытого вторжения. лучшее развлечение

Режиссер Крис Джурак начинал как художник-постановщик, и это показывает все время. темный час. пока Джурак не сказал коллайдер Он хочет максимально использовать свой дизайнерский опыт. «Создав так много разных типов фильмов, в процессе проектирования я понял одну вещь: история на первом месте. А дизайн — это всего лишь часть повествования. Форма для меня все время следует за функцией».

Редко когда в таком фильме делается акцент на постановке, а не на боевиках и трюках. В своем направлении Жорак понимает, что работа хороша ровно настолько, насколько хорош богатый холст мира, в котором он живет. Это добавляет уровень сложности, которого вы никогда не ожидали бы от такого «низкоуровневого» фильма о выживании.

Хотя он может потеряться в перетасовке Netflix как постоянный участник каталога потоковых устройств, этот фильм имеет гораздо больше, чем просто свежий сеттинг. Он также включает свежий взгляд на вещи, новое космическое эго и относительно новые технологии. Это продукт своей эпохи, и на самом деле это функция, а не ошибка.

Если вы ищете скрытую жемчужину Netflix или новый взгляд на классический жанр, не ищите ничего, кроме этого многонационального триллера.