Вам нужно как можно скорее посмотреть самый странный научно-фантастический фильм на HBO Max

Не существует такой вещи, как глупый научно-фантастический фильм, который помогает отключиться от мыслей на полдень. Но в 2021 году он может не представить даже самых великих и глупых фильмов «Побег из реальности, к которой он стремится». Это не значит, что вам не следует его смотреть, это просто означает, что вам нужно быть готовым к некоторому реализму даже в самых нелепых научно-фантастических рассказах наших дней.

По крайней мере, так случилось в прошлые выходные, когда я включил Марс атакует! , Веселый фильм Тима Бертона, который, как я помню, наслаждался почти два десятилетия назад из-за его сверхвзрывного эффекта и кульминационного поцелуя между двумя отрубленными головами. Спустя 20 лет появляется совершенно другая сцена: та, в которой он появляется. Марсиане попадают в Капитолий США и исчезают из Конгресса.

Одного изображения дыма, поднимающегося из этого знаменитого купола, было достаточно, чтобы вернуть меня к реальности на короткий период через несколько недель после того, как группа террористов штурмовала то же здание, но, к счастью, им не удалось испарить ни одного политика.

Марс атакует! Несложный фильм. Марсиане массово появляются и окружают Землю на самолетах CGI. Сначала они делают вид, что хотят мира, но вскоре раскрывают свои истинные намерения насильственных действий, которые, кажется, убивают как можно больше людей, проводя эксперименты над небольшим количеством заключенных. Большую часть фильма человечество подталкивает то, что кажется в значительной степени дезорганизованной марсианской армией с мощными, но в конечном итоге мощными винтовками (Спойлеры!Они потерпели поражение, когда кто-то обнаружил, что прослушивание определенной песенной записи привело к взрыву их массивного инопланетного мозга.

Как я уже сказал, это отличный, дурацкий фильм, и когда его снимают бок о бок, возникают проблемы. День независимости, Который был выпущен ранее в том же году, в июле 1996 года.

Однако трудно отрицать стойкость Марс атакует! Просто думай В ролях:

Джек Николсон в роли президента Джеймса Дейла / Artland

Гленн Клоуз – первая леди

Пирс Броснан – главный научный советник президента

Дэнни ДеВито – «Грубый игрок»

Мартин Шорт в качестве пресс-секретаря

Сара Джессика Паркер – тележурналист

Майкл Джей Фокс в роли другого журналиста

Сара Джессика Паркер в Марс атакует! Тим Бертон Продакшнс

Сам Том Джонс

Очень юная Натали Портман, дочь президента

Бывшая звезда НФЛ Джим Браун

Пэм Грир – водитель автобуса постоянного тока и бывшая жена Джима Брауна

Молодой Джек Блэк в роли одноразового американского солдата

Рэй Джей – один из детей-подростков Пэм Гри и Джима Брауна

Кристина Эпплгейт в очень коротком хиджабе

При всей этой звездной мощи, плюс под руководством Тима Бертона и Дэнни Эльфмана, поставивших музыку, Марс атакует! Он должен быть классическим. Напротив, это редко упоминается среди величайших успехов Бертона. Причина проста: Марс атакует! Это не должно было быть Хасан Фильм.

Джек Николсон играет тихого босса в Марс атакует! Тим Бертон Продакшнс

На основе серии коллекционных карточек, также называемых Марс атакует (Без восклицательного знака) сценарий написал Джонатан Джеймс, который уже написал несколько неиспользованных сценариев для Бертона. В то время режиссер работал над Эд ВудИ пила Марс атакует! Как дань уважения печально известному режиссеру классических научно-фантастических фильмов категории B, таких как План 9 из космоса.

Первоначальные стремления Бертона и Джемза к Марс атакует! Warner Bros. также были значительно сдержаны, что потребовало меньшего бюджета, чем изначально предполагалось. Количество основных сайтов сократилось до трех, так как спутниковые атаки на Китай, Филиппины, Японию, Европу, Африку, Индию и Россию были потеряны в истории кинематографа. Актерский состав также уменьшился с 60 основных персонажей до 23 (возможно, в лучшем случае).

Легенда о Блэксплуатации Пэм Гриер в Марс атакует! HBO

Единственное, что действительно держит Марс атакует! Сзади – CGI, Это выглядело дешево 20 лет назад и ужасно сегодня. Опять же бюджет несет ответственность. Изначально Бертон хотел использовать функцию остановки движения после успеха Кошмар перед Рождеством Но он согласился на компьютерную анимацию (дешевле), увидев тестовый ролик от Джорджа Лукаса Industrial Light and Magic. Однако некоторые из более крупных взрывов все еще оставались практическими последствиями (включая разрушение Биг-Бена).

Несмотря на все эти недостатки, Марс атакует! Это по-прежнему отличный фильм с огромным актерским составом и некоторыми взрывными практическими эффектами. Жаль, что Тим Бертон не смог снять эпический фильм, который он четко изображает, но, возможно, мы получаем совершенство: великолепный, глупый научно-фантастический фильм, который каким-то образом продолжает улучшаться с возрастом – даже несмотря на то, что CGI продолжает снижаться.