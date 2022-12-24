Вандалы уничтожили священные наскальные рисунки возрастом 22 тысячи лет в Австралии

На ровном, сухом участке на юг Австралия Пещера Коональда является домом для произведений искусства, которым 22 000 лет. Это священное место для коренного народа Мирнинг и открытие, которое изменило понимание истории учеными.

Эта охраняемая пещера в настоящее время подверглась вандализму и закрашена граффити, что привело к уничтожению коренной общины Мирнинг, пока власти ищут виновных.

«Ранее в этом году было обнаружено, что доступ к пещере был незаконным, и часть царапин от микропальцев подверглась актам вандализма, что привело к повреждению стены пещеры», — заявил представитель правительства в заявлении для CNN.

Уступы представляют собой канавки, прочерченные пальцами людей ледникового периода на гладких известняковых стенах пещеры.

«Вандализм в пещере Кунальда шокирует и разбивает сердце. Пещера Кунальда имеет большое значение для народа безе, и ее история, насчитывающая десятки тысяч лет, свидетельствует о некоторых из самых ранних свидетельств аборигенов, оккупировавших эту часть страны», — сказал представитель. сказал.

«Если этих вандалов удастся поймать, они должны предстать перед законом по всей строгости».

Представитель добавил, что вандалов не отпугнули заборы в пещерах, поэтому правительство штата Южная Австралия в настоящее время рассматривает возможность установки камер видеонаблюдения и консультации с традиционными владельцами «в последние месяцы» о том, как лучше всего защитить это место.

Однако Бона Лоури, старший утренний старейшина и опекун Коннальды, сказал, что не слышал о вандализме, пока местные СМИ не сообщили об этом на этой неделе.

«Мы являемся традиционными хранителями Кональды и требуем, чтобы это уважалось и чтобы проводились консультации со старейшинами Мейрнинга», — сказал он в своем заявлении.

Инцидент расстроил «Утренних людей», которые заявили, что их предыдущие неоднократные просьбы об усилении безопасности остались без внимания.

В заявлении конгрегации говорится, что это священное место закрыто для публики, и доступ к нему могут получить только несколько пожилых мужчин в сообществе. Помимо духовного значения пещеры, надписи также предназначены для защиты изящных произведений искусства, некоторые из которых вырезаны на полу пещеры.

Несмотря на правовую защиту, община заявила, что все еще получает запросы на предоставление публичного доступа к Коннальде.

«Мы выступали против открытия нашего священного места, так как это нарушило бы протоколы, которые долгое время защищали Коональду. С 2018 года мы просим поддержки для обеспечения безопасности входа в качестве приоритета и предоставления соответствующих вывесок Мирнинга. Такой поддержки не было», говорится в заявлении.

«Вместо этого в последние годы был нанесен ущерб, в том числе обрушение входа в пещеру после работ по доступу, по поводу которых с нами не консультировались и (не одобрили)».

Она добавила, что как сайт, который связывает с предками и родными землями Мернингов, Коналда — это «больше, чем драгоценное произведение искусства, он глубоко укоренен в нашей крови и нашей идентичности».

Значение пещеры.

На протяжении десятилетий австралийские ученые считали, что коренные жители страны не существовали на Земле примерно 8000 лет назад.

Пещера Кунальда была первым местом в Австралии с местным наскальным искусством, возраст которого может достигать 22 000 лет, что перевернуло представление научного сообщества об истории Австралии.

«Открытие произвело сенсацию и навсегда изменило тогдашние представления о том, где, когда и как жили аборигены на австралийском континенте», — сказал Грег Хант, тогдашний министр окружающей среды в 2014 году, когда Коннальда была внесена в Список национального наследия.

Датировка наскальных рисунков была оценена по археологическим находкам и отпечаткам пальцев, а затем подтверждена с помощью радиоуглеродной технологии, сообщает Министерство по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и водных ресурсов страны.

Помимо резьбы пальцами, в пещере также был другой тип наскального искусства, в котором линии вырезались в более твердых участках известняка тупым инструментом. Согласно правительственному веб-сайту, стены украшены узорами из горизонтальных и вертикальных полос, вырезанных в форме буквы V.

В заявлении Мейрнинга говорится, что пещера и ее искусство находились под присмотром и защитой старейшин Мейрнинга на протяжении поколений.

«Все наши старейшины опустошены, шокированы и ранены недавним осквернением этого места», — сказала Лори. «Мы скорбим по нашему святому месту. Кональда похожа на наших предков. Наш предок оставил свой дух в стене, в истории, в строке гимнов».