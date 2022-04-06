Ванде Хей говорит, что российские космонавты не хотели, чтобы желтые скафандры были комментарием к Украине

Его держали подальше от социальных сетей, поэтому он не видел твитов главы Российского космического агентства, в которых говорилось, что Международная космическая станция может столкнуться с Землей или даже оставить ее позади. Астронавт НАСА Марк Вэнди Хэй узнал от своей жены, что Дмитрий Рогозин использовал Твиттер для запуска всевозможной напыщенной риторики о будущем долгосрочного партнерства между Соединенными Штатами и Россией на космической станции, на фоне вторжения России в Украину и США. Арабские Эмираты. Последовавшие за этим штрафы.

В своем первом публичном комментарии после возвращения на Землю на прошлой неделе после рекордных 355 дней в космосе Ванде Хей сказал во вторник, что он никогда не беспокоился о своей безопасности на станции или над российским космическим кораблем, который доставил его домой с двумя астронавтами.

«Я вообще не воспринимаю эти твиты всерьез», — сказал он. «До сих пор я был очень уверен в нашем сотрудничестве, чтобы воспринимать эти твиты как что угодно, но только не как что-то, предназначенное для аудитории, отличной от меня».

Что касается членов российского экипажа, которые недавно присоединились к космической станции в желто-синих костюмах, цвета украинского флага, он сказал, что эти наряды не предназначены для политического комментария. Вместо этого все трое поступили в один и тот же университет, желтый и синий были цветом школы.

Он сказал, что астронавты «не подозревали, что люди увидят, что речь идет об Украине… Я думаю, что они были в некотором роде шокированы этим».

Что касается российского вторжения в Украину, он сказал: «Это не та тема, от которой я уходил со своими товарищами по команде. Дискуссии были не очень долгими. Но я спрашивал их, что они думают, а иногда задавал конкретные вопросы. наше внимание было действительно сосредоточено на нашей совместной миссии». READ ВВС России получили модернизированные самолеты дальнего обнаружения

Он сказал, что провел на станции почти год, общаясь с другими членами экипажа из США и России.

«Они были, есть и останутся моими близкими друзьями. Мы поддерживаем друг друга во всем. У меня не было никаких сомнений в том, что я могу продолжать работать с ними — очень хорошие профессионалы, техническая компетентность и замечательные люди».

Чувство кажется взаимным. На праздновании смены руководства на прошлой неделе перед возвращением домой космонавт Антон Шкаплеров сказал, что, хотя «у людей на Земле проблемы… на орбите мы — один экипаж». Говоря по-английски, россиянин назвал космическую станцию ​​«символом дружбы и сотрудничества, а также символом будущих исследований в космосе».

Он поблагодарил «своих братьев и сестер в космосе» и похвалил астронавта НАСА Томаса Маршберна, сказав, что он будет «профессиональным командиром Международной космической станции».

Ванде Хей теперь является рекордсменом по самому продолжительному одиночному космическому полету американца, который ранее принадлежал бывшему астронавту НАСА Скотту Келли. Ванде Хай сказал, что, как и в случае с Келли и другими астронавтами, НАСА продолжит следить за его здоровьем в ближайшие месяцы и годы, чтобы увидеть влияние космического полета на его тело.

Он сказал, что после стольких лет в невесомости космоса возвращение к гравитации было сложной задачей. «Я смог ходить самостоятельно в течение восьми часов», — сказал он, хотя его «шатало». Он сказал, что ему «все еще не комфортно».