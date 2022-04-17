Ван дер Ляйен: Банкротство российской экономики — «вопрос времени»

«Банкротство российского государства — вопрос времени», — цитирует Ван дер Ляйен российское информационное агентство ТАСС в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

Ван дер Ляйен сказал, что санкции бьют по российской экономике «неделю за неделей» и что «экспорт товаров в Россию сократился на 70%».

«Сотни крупных компаний и тысячи специалистов покинули страну. [Produto Interno Bruto] В России ожидается падение на 11%, по текущим оценкам. «

Внешний государственный долг России составляет 59,5 миллиарда долларов (более 55 миллионов 55 тысяч по текущему курсу), что составляет 20% государственного долга, свидетельствуют данные Минфина России, которые приводит ТАСС.

Всего в Российской Федерации находится 15 активных ценных бумаг со сроком погашения в период с 2022 по 2047 год.

В ответ на санкции президент России Владимир Путин разрешил использовать национальную валюту рубль, рубль, для погашения валютных долгов зарубежных стран, в том числе наложив санкции на Москву.

Согласно распоряжению, переданному ТАСС, компании-должники или государство могут открыть счет на имя иностранного должника в российских банках и осуществлять платежи в рублях по курсу ЦБ на день платежа.

Кредиторы из несанкционированных стран могут получить деньги в евро или долларах, если российский должник имеет особое признание.

Министр финансов России Антон Силуанов признал на этой неделе, что замораживание счетов российского правительства в иностранной валюте связано с международными санкциями и затруднило выполнение долговых обязательств.

«Невозможность получить доступ только к нашим счетам в иностранной валюте затрудняет выполнение обязательств по государственному долгу», — сказал Сильванов в письме своему бразильскому коллеге Паулу Гедесу.

В письме бразильской газете O Globo Силуанов призвал Бразилию оказать дипломатическую поддержку Международному валютному фонду (МВФ), Всемирному банку и Группе двадцати для предотвращения «попыток дискриминации в международных финансовых учреждениях и на многосторонних форумах».

«Почти половина международных резервов Российской Федерации заморожена, а внешнеторговые операции, в том числе с нашими партнерами в странах с формирующейся рыночной экономикой, заблокированы», — пояснил российский министр.

Силованов ранее заявлял, что, по словам Дасса, Россия погасит свой валютный долг только в том случае, если ее иностранные счета будут заморожены.

Дефолтом считается неспособность государства выполнить обещания, данные кредиторам.

9 апреля глобальное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг России по валютным платежам до уровня «выборочного дефолта», добиваясь погашения рублем московского доллара.

В недавнем интервью российской газете Сильванов сказал, что Запад подаст в суд, если Россия потерпит неудачу, хотя и не уточнил, о каком судебном событии идет речь.

После вторжения в Украину 24 февраля Россия подверглась экономическим и финансовым санкциям со стороны Европейского Союза и таких стран, как США, Великобритания, Япония или традиционно нейтральная Швейцария.