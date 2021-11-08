Ван Япин стала первой китаянкой, побывавшей в космосе | космические новости

Ван — один из трех астронавтов, выполнявших шестимесячную миссию по строительству космической станции Тяньгун.

В понедельник власти объявили, что астронавт Ван Япин стала первой китаянкой, побывавшей в космосе в рамках шестимесячной миссии на космическую станцию ​​страны.

По данным Китайского пилотируемого космического агентства (CMS), Ван и его коллега-астронавт Чжай Чжиган покинули основной блок станции Тяньгун более чем на шесть часов, чтобы установить оборудование и провести испытания вместе с роботизированной рукой станции в рамках ее продолжающегося строительства.

CMS сообщила на своем веб-сайте, что третий член экипажа, Е Гуанфу, оказывал помощь изнутри станции.

Тяньгун, что означает «небесный дворец», является важной частью возглавляемой военными Китая кампании за то, чтобы стать ведущей космической державой после посадки марсохода на Марс и отправки зондов на Луну.

Ее основной блок вышел на орбиту в начале этого года, и ожидается, что станция будет запущена к 2022 году.

41-летний Ван и 55-летний Чжай ранее побывали на бывших китайских экспериментальных космических станциях, а Чжай провел первый выход в открытый космос в Китае за 13 лет.

Они оба махали в камеру, будучи прикованными цепями за пределами станции.

«Это первый выход в открытый космос экипажа Шэньчжоу-13, а также первый в истории космоса Китая, в котором участвовала женщина-космонавт», — говорится в заявлении CMS в понедельник.

«Весь процесс прошел гладко и успешно», — добавили в агентстве.

Ожидается, что Тяньгун прослужит не менее 10 лет, и трое астронавтов — вторая группа, которая останется там, а Ван — первая женщина.

В их работу входит подготовка оборудования и тестирование технологий для будущего строительства с планами хотя бы одного выхода в открытый космос.

Ожидается, что команда проведет на станции шесть месяцев.

Блок Тяньхэ станции будет соединен в следующем году двумя другими подразделениями, Минтянь и Вэньтянь. Завершенная станция будет весить около 66 тонн, что намного меньше, чем Международная космическая станция, первый модуль которой был запущен в 1998 году, и весит около 450 тонн.

Планируется три выхода в открытый космос для установки оборудования в рамках подготовки к расширению станции, в то время как экипаж также оценит условия жизни в блоке Тяньхэ и проведет эксперименты в космической медицине и других областях.