Вариант России в уравнении Индии и Китая

Сразу после гипотетического саммита квартета и встречи между США и Китаем на Аляске последняя дипломатическая волна министра иностранных дел России Сергея Лаврова из Пекина в Нью-Дели, а затем в Исламабад продемонстрировала интересы и интересы России в Индо-Тихоокеанском регионе, Индии. и Китай. Связи. Сроки и интенсивность этих дипломатических взаимодействий придают больше смысла усилиям и приоритетам России. Это также указывает на корректировку отношений Индии с великими державами на фоне меняющейся динамики между ними.

Хотя Россия больше не является великой державой, она остается важным игроком на мировой арене и стремится вернуть себе прежнее положение, прежде всего за счет военной мощи и технического прогресса. Китай, Индия и другие крупные державы также полны решимости претендовать на свои позиции. Соединенные Штаты пытаются найти баланс, не исключая дипломатии с Россией и Китаем, но Америке становится все труднее идти по канату в растущих отношениях между государствами в регионе. В 2018 году Генри Киссинджер предложил тогдашнему президенту США Дональду Трампу, чтобы Америка работала с Россией, чтобы сдержать растущий Китай.

Нейтральная позиция

Вместо этого подход и позиция Соединенных Штатов помогли сблизить Китай и Россию. Недавний саммит «квартета» и встреча на Аляске ускорили преодоление разрыва между ними. Россия критикует развитие «квартета» как баланс с Китаем и сохраняет нейтральную позицию в отношении китайских претензий в Южно-Китайском море. В декларации, подписанной министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его китайским коллегой Ван И после их недавней встречи в Пекине, содержится обязательство отказаться от политизации прав человека и вмешательства во внутренние дела их стран.

Несмотря на призывы к демократическому союзу в Индо-Тихоокеанском регионе, Москва и Пекин сближаются друг с другом из-за общих интересов. Помимо двусторонней торговли, энергетических сделок и инфраструктуры 5G, между Россией и Китаем наблюдается более активное сотрудничество в технологическом и военном отношении. Они также объявили о планах построить совместную космическую станцию ​​на Луне. Санкции США в отношении Китая и России также побудили их разработать альтернативы западной финансовой архитектуре, в которой доминирует доллар.

Более того, обе страны достигли взаимопонимания в отношении сотрудничества в Центральноазиатском регионе – для продвижения экономических интересов Китая через Инициативу «Один пояс, один путь» (BRI) и для сохранения приоритета политики и безопасности России. Они также сотрудничают в Арктическом регионе через Арктический Шелковый путь в Китае, где китайский капитал и российская транспортная логистика создадут синергию для использования энергетических ресурсов Арктики.

Точно так же Индия с осторожностью относится к текущему переходному периоду и динамике между тремя великими державами – Соединенными Штатами, Китаем и Россией, – которые могут измениться раньше, чем позже. С точки зрения Индии, мир, который движется к многополярности, представляет собой равную перспективу для соперничества великих держав между Соединенными Штатами и Китаем. После последней встречи с Лавровым в Нью-Дели министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар: «Я разделяю нашу точку зрения на Индийский и Тихий океаны … Современные вызовы требуют, чтобы страны работали вместе новыми и разными способами. Это сотрудничество также отражает многополярный характер и изменение баланса глобальной политики. Это указывает на то, что Индия делает это. не полностью охватывают концепцию силового соревнования.

Цитата «В международных отношениях нет постоянных друзей или постоянных врагов, есть только постоянные интересы» приписывается лорду Пальмерстону из Великобритании, но похоже, что индийские политики хранят этот дух в своих сердцах. У Индии давние отношения с Россией. Однако через растущее стратегическое партнерство с Европой и Соединенными Штатами Индия пытается изменить баланс своих отношений с великими державами, поддерживая общее равновесие и свою стратегическую независимость. Нью-Дели также расширяет свои связи с азиатскими центральными державами, такими как Корея, Япония и Австралия.

Некоторые предполагают, что стратегические отношения между Россией и Индией ухудшаются из-за растущего сближения между США и Индией и российско-китайского партнерства. Однако, похоже, это не так. Во время той же встречи между Джайшанкаром и Лавровым Индия и Россия обсудили создание завода по производству российского оружия в рамках кампании «Сделано в Индии» и расширение военно-технического сотрудничества между двумя странами. Недавно Нью-Дели легализовал российские вакцины Sputnik V для использования в Индии, а также производит российскую вакцину на предприятиях по всей стране. Кроме того, Нью-Дели стремится к долгосрочному партнерству с Москвой в области ядерных и космических технологий.

Индия понимает, что Россия – важный игрок в Индо-Тихоокеанском регионе. Обе страны начали сотрудничество в некоторых географических точках этого региона. Не только Восточный морской коридор (Ченнаи, Владивосток), но и Индия и Россия также изучают возможности трехстороннего экономического сотрудничества между Японией, Индией и Россией в российском Дальневосточном регионе. В этих отношениях будущее «квартета», вероятно, будет зависеть от различных экономических путей становления. Ссылаясь на свой недавний визит в Китай, Лавров подчеркнул, что отношения России с Китаем «не направлены на достижение цели создания военного союза». В прошлом году Россия выступила в качестве прагматичного собеседника и незаметно сыграла конструктивную роль в разрядке противостояния фактической линии контроля между Индией и Китаем.

Выход из Афганистана

Объявление администрации Байдена о полном выводе войск США из Афганистана к сентябрю, возможно, вызвало некоторую обеспокоенность индийских политиков по поводу доли Индии в Кабуле. Независимо от существующей тройки Россия-Китай-Пакистан, Россия считает Индию одним из основных участников афганской проблемы. Москва не хочет навредить настроениям Нью-Дели в регионе. The Economic Times писала: «В ходе диалога Джайшанкар-Лавров российская сторона также подтвердила свою поддержку позиции Индии по Кашмиру и Пакистану, а также дала понять, что она не присоединится к китайско-пакистанскому экономическому коридору и не будет обеспечивать защиту Исламабада. оборудование.”

Более того, 25-летнее соглашение Китая с Ираном, инвестиции Индии в иранский порт Чабахар и международный транспортный коридор север-юг, связывающий Россию и Центральную Азию, делают роль России более важной в уравновешивании интересов Индии и Китая в Иране и стратегических интересов. Важная область. До сих пор Россия была важной переменной в уравнении между Индией и Китаем на нескольких фронтах, создавая равновесие, а не дисбаланс. Действительно, баланс и стабильность между Индией и Китаем, похоже, пока в интересах России.