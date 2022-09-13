Василий Ломаченко возвращается против Джамина Ортиса с упором на бесспорный титульный бой против Девина Хейни или Джорджа Кампососа, если он выиграет | новости бокса

Василий Ломаченко вернется к игре 29 октября, когда он сыграет Джамейна Ортиса в театре Хулу в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке.

Это будет первый бокс Ломаченко с декабря. Ранее в этом году он отказался от своих планов бороться за все титулы чемпиона мира в легком весе, когда вернулся в Украину после российского вторжения.

Теперь он может возобновить свою миссию, чтобы снова стать чемпионом мира в легком весе. Если он победит Ортиса в следующем месяце, его промоутер Боб Арум заверил его, что он будет драться с бесспорным обладателем титула Девина Хейни с Джорджем Кампососом.

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Ломаченко снова в деле и продолжает свое стремление стать абсолютным чемпионом





«Я хочу посвятить этот бой всему моему украинскому народу, — сказал Ломаченко. — Я с гордостью ношу флаг каждый раз, когда выхожу на ринг».

«Я люблю свой вид спорта, и я рад вернуться сюда снова. Моя цель — завоевать бесспорный титул чемпиона в легком весе, но я не буду недооценивать Джамейна Ортиса. Мэдисон Сквер Гарден и Театр Хулу в MSG были двумя особенными местами в моей карьере. , и я с нетерпением жду 29 октября, чтобы создать еще больше замечательных воспоминаний».

Высокопоставленный председатель совета директоров Арум сказал: «Василию Ломаченко приписывают свою страну и бокс.

«Когда его страна нуждалась в нем, Василий не колебался. Мы очень рады, что он в безопасности и снова сражается в театре Хулу в Мэдисон-Сквер-Гарден, в его доме вдали от дома. Победа над такой живой легендой, как Лума, изменит жизнь».

Ортис является непобежденным соперником после победы над бывшим чемпионом в ультралегком весе Джамалом Херингом в мае. Что бы ни представлял Ломаченко, Ортис полон решимости победить. «Я взволнован этим боем, — сказал он.

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«Ломаченко славится своей страной и боксом, — говорит Боб Арум из Top Rank.





«Василий Ломаченко — великий боец, но я здесь, чтобы побеждать. Как только я выиграю этот бой, я нацелюсь на возможность завоевать титул чемпиона мира. Это сбывшаяся мечта».

Ломаченко, бывший чемпион мира в трех весовых категориях, потерял свои титулы в легком весе, когда его расстроил Теофимо Лопес в 2020 году.

С тех пор украинец в прошлом году выглядел впечатляюще, обыграв в 2021-м Масаёси Накатани и Ричарда Коми, причем последний был таким же, как и бывший чемпион.

Ранее заявил старший президент Тодд Дюбафф. Скай Спорт: «Он хочет эти титулы. Он слишком долго мирился с потерей Теофемо. Он думает, что эти титулы должны вернуться к его талии».

ДеБёф также восхитился решением Ломаченко уйти в отставку в начале этого года и позволить Хейни ударить Кампосуса и остаться без сопротивления.

«Кто-то отказался от своего наследства и чего-то, чего он действительно хотел, а именно всех титулов, сидел и получал это, и это [thought] «Я должен отложить в сторону свои нужды, — сказал Дабафф. — И то, что он сделал, было невероятно впечатляющим».

«Мы только что видели истинный признак альтруизма, верный признак капитуляции и самопожертвования ради других».